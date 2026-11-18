दिल्ली के 53 होटलों और गेस्ट हाउस पर गिरेगी गाज; NGT का अफसरों को आदेश, एक हफ्ते में लो ऐक्शन
एनजीटी ने दिल्ली में 53 होटलों और गेस्ट हाउस के खिलाफ एक हफ्ते में कार्रवाई कर के रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। इन 53 होटलों और गेस्ट हाउसों की क्या थी गलती? इस रिपोर्ट में डिटेल…
दिल्ली में 53 होटल और गेस्ट हाउसों पर बड़े ऐक्शन की तैयारी है। राष्ट्रीय राजधानी में भूजल निकालने पर निगरानी नियमों का पालन नहीं करने वाले 53 होटल और गेस्ट हाउस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी ने संबंधित अधिकारियों को इन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इन होटल और गेस्ट हाउस में डिजिटल वाटर मीटर और पीजोमीटर नहीं लगाए गए हैं, जिनके जरिए भूजल के इस्तेमाल की निगरानी की जाती है।
भूजल नियमों का पालन नहीं करने के आरोप
एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। पीठ दिल्ली में होटलों और गेस्ट हाउस की ओर से भूजल निगरानी संबंधी नियमों का पालन नहीं किए जाने से जुड़े मामले पर सुनवाई कर रही थी। मामले की अगली सुनवाई नौ फरवरी 2027 को होगी।
123 प्रतिष्ठानों में से 42 ने नियमों का पालन किया
सुनवाई के दौरान करोल बाग की एसडीएम सपना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होकर 123 होटल और गेस्ट हाउस की स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इनमें से 42 प्रतिष्ठानों ने निर्देशों का पालन करते हुए जरूरी उपकरण लगा लिए हैं।
एक हफ्ते के भीतर होगा ऐक्शन
वहीं, 25 प्रतिष्ठानों ने बताया कि उनके यहां कोई बोरवेल नहीं है। एक प्रतिष्ठान संबंधित एसडीएम के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जबकि दो प्रतिष्ठानों के बोरवेल सील कर दिए गए हैं। शेष 53 होटल और गेस्ट हाउस ने अब तक निर्देशों का पालन नहीं किया है। एसडीएम ने पीठ को आश्वासन दिया कि इन 53 प्रतिष्ठानों के खिलाफ एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई की जाएगी और इसके तुरंत बाद कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल की जाएगी।
पहले भी दिए गए थे कार्रवाई के निर्देश
अधिकरण ने तीन सितंबर की सुनवाई में दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट का संज्ञान लिया था। रिपोर्ट के अनुसार, नियमों का पालन नहीं करने वाले 555 होटल और गेस्ट हाउस में से करीब 123 ने बार-बार सूचना दिए जाने के बावजूद डिजिटल वाटर मीटर और पीजोमीटर नहीं लगाए थे।
रिपोर्ट भी मांगी
बताया जाता है कि उस समय संबंधित जिलाधिकारी के वकील ने 10 दिन के भीतर कार्रवाई करने और रिपोर्ट दाखिल करने का भरोसा दिया था, लेकिन रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं की गई। सुनवाई के दौरान दिल्ली जल बोर्ड ने दो आवेदनों पर कहा कि वे विचाराधीन हैं और 10 दिन के भीतर निर्णय लिया जाएगा। NGT ने जल बोर्ड को यह अवधि पूरी होने के तुरंत बाद रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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