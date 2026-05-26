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नोएडा में एक और नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, 6 महीने पहले हुई थी शादी

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा में एक और नवविवाहित महिला की ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 22 वर्षीय पूजा की 6 महीने पहले ही शादी हुई थी, सोमवार को उसका शव पंखे से लटका मिला। महिला के परिजनों ने ससुरालवालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है।

नोएडा में एक और नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, 6 महीने पहले हुई थी शादी

नोएडा के सेक्टर 63 थाना अंतर्गत आने वाली छिजारसी कॉलोनी में रहने वाली 22 वर्षीय एक नवविवाहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है। मृतक महिला की 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। मृतका के परिजनों ने उसके ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है।

पुलिस ने बताया कि 22 वर्षीय पूजा अपने पति अभिषेक पाल और उसके परिवार के साथ छिजारसी कॉलोनी में रहती थी। सोमवार रात पूजा का शव ससुराल में पंखे से लटका मिला। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पूजा की छह महीने पहले ही शादी हुई थी। उसके परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज के लिए उसका उत्पीड़न किया, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। पुलिस परिजनों की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर इस मामले की जांच कर रही है।

थाना प्रभारी अमित काकरान ने भाषा को बताया कि सूचना पाकर मौके पर पहुंचे अपर पुलिस उपायुक्त (ग्रेटर नोएडा) संतोष कुमार की मौजूदगी में शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमॉर्टम के लिए ले जाया गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा।

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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