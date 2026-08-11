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नोएडा की सोसाइटी में शादी के महीनेभर बाद ही 16वीं मंजिल से कूदी नवविवाहिता, परिजन बोले- दहेज हत्या

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा की एक सोसाइटी में शादी के महज एक महीने बाद ही नवविवाहिता द्वारा 16वीं मंजिल कूदकर खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। मृतका कुछ समय पहले एक बीपीओ में जॉब करती थी और मूलरूप से एटा की रहने वाली थी।

Kamini
कामिनी का फाइल फोटो

नोएडा के सेक्टर-108 स्थित डिवाइन मीडोज सोसाइटी में रविवार शाम एक नवविवाहिता ने कथित तौर पर 16वीं मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी। परिजन उसे लहूलुहान हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका की पहचान 24 वर्षीय कामिनी कुमारी के रूप में हुई है। महिला की शादी 11 जुलाई को हुई थी। घटना के बाद उसके मायके वालों ने पति पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है।

पुलिस के मुताबिक, सोसाइटी के लिली टावर के फ्लैट नंबर-1602 में कामिनी अपने पति मंथन धीमान के साथ किराये पर रह रही थी। वह मूलरूप से उत्तर प्रदेश के एटा की रहने वाली थी। उसके पति मंथन धीमान देहरादून के रहने वाले हैं। विवाह के बाद से दोनों सोसाइटी में किराये के फ्लैट में रह रहे थे। कामिनी पहले एक बीपीओ में नौकरी करती थी, लेकिन कुछ समय पहले उसने नौकरी छोड़ दी थी। मंथन एक निजी कंपनी में वीडियो एडिटर है।

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पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला

कामिनी ने रविवार शाम करीब साढ़े पांच बजे सोसाइटी की 16वीं मंजिल से छलांग लगा दी। परिवार के लोग उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस की पूछताछ में मंथन ने बताया कि कामिनी पिछले कुछ समय से अवसाद में थी और उसका इलाज चल रहा था। हालांकि, पुलिस की ओर से इलाज संबंधी कागजात मांगे जाने पर वह तत्काल कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सका। पुलिस इस दावे की भी जांच कर रही है।

पति पर दहेज हत्या का आरोप

घटना की जानकारी मिलने के बाद कामिनी के मायके वाले भी नोएडा पहुंचे। परिजनों ने पति मंथन पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि कामिनी की मौत सामान्य घटना नहीं है और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पुलिस का कहना है कि परिजनों की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए बयान दर्ज किए जाएंगे।

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पति पर दहेज उत्पीड़न का आरोप

वहीं, नोएडा सेक्टर-121 स्थित एक सोसाइटी में रहने वाली एक अन्य महिला ने अपने पति समेत पांच लोगों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए फेज-3 थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता के मुताबिक, वर्ष 2018 में गर्भवती होने पर उसने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म के बाद बाद भी पति का गैर जिम्मेदाराना रवैया जारी रहा। आए दिन परिजन के बहकावे में आकर पति द्वारा मारपीट की जाती थी।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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