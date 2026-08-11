नोएडा की सोसाइटी में शादी के महीनेभर बाद ही 16वीं मंजिल से कूदी नवविवाहिता, परिजन बोले- दहेज हत्या

नोएडा की एक सोसाइटी में शादी के महज एक महीने बाद ही नवविवाहिता द्वारा 16वीं मंजिल कूदकर खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। मृतका कुछ समय पहले एक बीपीओ में जॉब करती थी और मूलरूप से एटा की रहने वाली थी।

नोएडा के सेक्टर-108 स्थित डिवाइन मीडोज सोसाइटी में रविवार शाम एक नवविवाहिता ने कथित तौर पर 16वीं मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी। परिजन उसे लहूलुहान हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका की पहचान 24 वर्षीय कामिनी कुमारी के रूप में हुई है। महिला की शादी 11 जुलाई को हुई थी। घटना के बाद उसके मायके वालों ने पति पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है।

पुलिस के मुताबिक, सोसाइटी के लिली टावर के फ्लैट नंबर-1602 में कामिनी अपने पति मंथन धीमान के साथ किराये पर रह रही थी। वह मूलरूप से उत्तर प्रदेश के एटा की रहने वाली थी। उसके पति मंथन धीमान देहरादून के रहने वाले हैं। विवाह के बाद से दोनों सोसाइटी में किराये के फ्लैट में रह रहे थे। कामिनी पहले एक बीपीओ में नौकरी करती थी, लेकिन कुछ समय पहले उसने नौकरी छोड़ दी थी। मंथन एक निजी कंपनी में वीडियो एडिटर है।

पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला कामिनी ने रविवार शाम करीब साढ़े पांच बजे सोसाइटी की 16वीं मंजिल से छलांग लगा दी। परिवार के लोग उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस की पूछताछ में मंथन ने बताया कि कामिनी पिछले कुछ समय से अवसाद में थी और उसका इलाज चल रहा था। हालांकि, पुलिस की ओर से इलाज संबंधी कागजात मांगे जाने पर वह तत्काल कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सका। पुलिस इस दावे की भी जांच कर रही है।

पति पर दहेज हत्या का आरोप घटना की जानकारी मिलने के बाद कामिनी के मायके वाले भी नोएडा पहुंचे। परिजनों ने पति मंथन पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि कामिनी की मौत सामान्य घटना नहीं है और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पुलिस का कहना है कि परिजनों की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए बयान दर्ज किए जाएंगे।