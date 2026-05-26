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तीन महीने पहले लव मेरिज, फिर बिगड़ गई बात… दिल्ली में दुल्हन ने चौथी मंजिल से कूदकर दी जान

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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देशभर में चर्चित ट्विशा शर्मा केस के बीच राजधानी दिल्ली से दहेज उत्पीड़न से जुड़ी एक और दर्दनाक घटना सामने आई है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में एक 25 वर्षीय नवविवाहिता की कथित तौर पर चौथी मंजिल से कूदकर मौत हो गई।

तीन महीने पहले लव मेरिज, फिर बिगड़ गई बात… दिल्ली में दुल्हन ने चौथी मंजिल से कूदकर दी जान

देशभर में चर्चित ट्विशा शर्मा केस के बीच राजधानी दिल्ली से दहेज उत्पीड़न से जुड़ी एक और दर्दनाक घटना सामने आई है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में एक 25 वर्षीय नवविवाहिता की कथित तौर पर चौथी मंजिल से कूदकर मौत हो गई। मृतका के परिवार ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।

तीन महीने पहले अपनी पसंद से की थी शादी

पुलिस के मुताबिक घटना सोमवार की है। महिला के गिरने के तुरंत बाद उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में पता चला है कि महिला ने करीब तीन महीने पहले अपनी पसंद से शादी की थी। हालांकि, परिवार का आरोप है कि शादी के कुछ ही हफ्तों बाद ससुराल वालों का व्यवहार बदल गया।

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दहेज प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न के आरोप

मृतका के परिजनों का कहना है कि पति और उसके रिश्तेदार लगातार नकदी और सोने की मांग कर रहे थे। आरोप है कि इन मांगों को लेकर महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। परिवार का दावा है कि लगातार तनाव और उत्पीड़न के कारण वह पिछले कुछ समय से बेहद परेशान थी। पुलिस ने बताया कि मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और सभी आरोपों की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी पड़ताल की जा रही है।

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देश में दहेज हत्या, उत्पीड़न कई केस

आपको बताते चलें कि हाल के दिनों में देश के अलग-अलग हिस्सों से दहेज उत्पीड़न और संदिग्ध मौतों के कई मामले सामने आए हैं। ग्रेटर नोएडा में भी एक 24 वर्षीय महिला की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत के मामले में पुलिस ने पति और ससुर समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था।

ट्विशा शर्मा मौत केस की गुत्थी भी अब तक नहीं सुलझ पाई है। ट्विशा के माता-पिता ने भी दहेज हत्या और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। वहीं, चंडीगढ़ में भी दहेज की मांग और मानसिक प्रताड़ना से जुड़ा मामला चर्चा में है। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने एक बार फिर दहेज प्रथा और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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