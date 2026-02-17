दिल्ली के अस्पताल से नवजात का अपहरण, पहले भरोसा जीता फिर दूध पिलाने के बहाने महिला ने की वारदात
आरोपी महिला का पता लगाने और शिशु को सुरक्षित बरामद करने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। साथ ही संदिग्ध की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अस्पताल के विभिन्न स्थानों की सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है।
दिल्ली के रोहिणी स्थित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अस्पताल के लेबर रूम (प्रसव कक्ष) से तीन दिन के एक नवजात शिशु के कथित अपहरण का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है और इसके बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया है। पुलिस ने बताया कि, सुबह करीब नौ बजे उत्तरी रोहिणी थाने को पीसीआर कॉल के माध्यम से पुलिस को इस घटना की सूचना प्राप्त हुई। जिसमें बताया गया कि एक अज्ञात महिला ने अस्पताल से एक नवजात शिशु का अपहरण कर लिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 'शिकायतकर्ता की पहचान नरेला निवासी शाहीन के रूप में हुई है। उसने पुलिस को बताया कि उसे 12 फरवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसने 14 फरवरी को एक बच्चे को जन्म दिया।'
अज्ञात महिला ने बात करके करीबी बढ़ाई
महिला ने बताया कि प्रसव कक्ष में भर्ती रहने के दौरान, लगभग 30 साल की एक अज्ञात महिला अक्सर उसके पास आती और बातें करती और इसी तरह उसने महिला का विश्वास धीरे-धीरे जीत लिया। 17 फरवरी को सुबह लगभग पांच बजे, महिला ने कथित तौर पर दूध पिलाने के बहाने शाहीन से नवजात शिशु को ले लिया।
भरोसा करके बच्चे को महिला को सौंपा और सो गई
पुलिस के अनुसार, 'उसकी बात पर विश्वास करते हुए, मां ने बच्चे को उसे सौंप दिया। बाद में वह सो गई। जब शाहीन सुबह करीब आठ बजे उठी, तो उसने पाया कि महिला और उसका बच्चा दोनों वार्ड से गायब थे। उसने तुरंत अपने पति को सूचित किया और पीसीआर कॉल की गई।'
पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू कर दी जांच
पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर, उत्तरी रोहिणी थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) (अपहरण) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है।
महिला की तलाश में पुलिस ने खंगाले फुटेज
आरोपी महिला का पता लगाने और शिशु को सुरक्षित बरामद करने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। साथ ही संदिग्ध की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अस्पताल के विभिन्न स्थानों की सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है, जिनमें प्रवेश और निकास द्वार, गलियारे और आसपास की सड़कें शामिल हैं।
सीसीटीवी फुटेज में दिखी संदिग्ध महिला
फुटेज की प्रारंभिक जांच में शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए विवरण से मेल खाने वाली एक महिला को नवजात शिशु को गोद में लिए हुए अस्पताल परिसर से बाहर निकलते हुए देखा गया है। अस्पताल के कर्मचारियों, सुरक्षा गार्डों और वार्ड परिचारकों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि महिला वार्ड में कैसे पहुंची और क्या वह किसी की रिश्तेदार या तिमारदार बनकर वार्ड में घुसी थी।
पुलिस अस्पताल में आने वाले लोगों के रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है और यह भी पता लगा रही है कि क्या आरोपी घटना से कुछ दिन पहले अस्पताल आई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी को बच्चे के साथ फरार होने से रोकने के लिए पड़ोसी जिलों और अंतरराज्यीय सीमाओं पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और आरोपी की जल्द से जल्द पहचान कर उसे गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।