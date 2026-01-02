आपके बारे में सोच रहे हैं... न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने उमर खालिद को लिखी चिट्ठी
न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी ने जेल में बंद उमर खालिद को हाथ से लिखी चिट्ठी भेजकर अपना समर्थन जताया है, वहीं अमेरिकी सांसदों ने भी भारत सरकार को पत्र लिखकर उमर की लंबी हिरासत पर चिंता व्यक्त की है।
अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने जेल में बंद भारतीय एक्टिविस्ट उमर खालिद को हाथ से लिखी एक चिट्ठी भेजी है। यह चिट्ठी तब सामने आई जब ममदानी ने 1 जनवरी 2026 को मेयर पद की शपथ ली। भारतीय मूल के इस मुस्लिम नेता की यह पहल दूर उमर खालिद के लिए समर्थन का संदेश देती है।
चिट्ठी में क्या लिखा?
चिट्ठी में ममदानी ने लिखा, “प्रिय उमर, मैं अक्सर तुम्हारे उन शब्दों को याद करता हूं जिनमें कड़वाहट को खुद पर हावी न होने देने की बात थी। तुम्हारे माता-पिता से मिलकर खुशी हुई। हम सब तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं।” यह नोट दिसंबर 2025 में उमर के माता-पिता की अमेरिका यात्रा के दौरान लिखा गया। उमर की साथी बनोज्योत्सना लाहिड़ी ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया।
पुरानी दोस्ती का सबूत
यह पहली बार नहीं जब ममदानी ने उमर का समर्थन किया। 2023 में न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम में उन्होंने उमर की जेल से लिखी चिट्ठी को सार्वजनिक रूप से पढ़ा था। तब उन्होंने उमर को नफरत और लिंचिंग के खिलाफ आवाज उठाने वाला बताया। अब मेयर बनने के बाद भी यह समर्थन जारी है।
हाल ही में जमानत पर आए थे
उमर खालिद 2020 से दिल्ली दंगों के कथित मामले में यूएपीए के तहत जेल में हैं। दिसंबर में बहन की शादी के लिए उन्हें अंतरिम जमानत मिली। बनोज्योत्सना के मुताबिक, उमर ने पूरा समय घर पर बिताया। मां के हाथ का खाना खाया और भतीजों-भतीजियों के साथ वक्त गुजारा। लेकिन जमानत की शर्तों के कारण बाहर नहीं जा सके। अब वे फिर जेल में हैं।
अमेरिका से उठ रही न्याय की आवाज
इसी बीच अमेरिकी सांसद जेम्स पी. मैकगवर्न सहित आठ विधायकों ने भारत के राजदूत को चिट्ठी लिखी। उन्होंने उमर और अन्य मुस्लिम एक्टिविस्ट्स की लंबी हिरासत पर चिंता जताई। चिट्ठी में कहा गया कि जांच की निष्पक्षता पर सवाल हैं और मानवाधिकार संगठनों ने उमर को आतंकवाद से जोड़ने के सबूत नहीं पाए। भारत को अंतरराष्ट्रीय समझौतों का पालन कर जल्द ट्रायल या रिहाई सुनिश्चित करनी चाहिए।