नए साल से पहले डिलीवरी पार्टनरों की हड़ताल, दिल्ली-NCR में हो रहे ऑर्डर कैंसिल; क्या मांगें?

नए साल से पहले डिलीवरी पार्टनरों की हड़ताल, दिल्ली-NCR में हो रहे ऑर्डर कैंसिल; क्या मांगें?

संक्षेप:

नए साल के जश्न के बीच डिलीवरी पार्टनर्स ने वेतन और खराब कार्य स्थितियों को लेकर हड़ताल कर दी है, जिससे स्विगी, जोमैटो और ब्लिंकिट जैसी सेवाओं पर ऑर्डर्स में देरी या कैंसिलेशन की संभावना बढ़ गई है।

Dec 31, 2025 01:56 pm IST
नए साल के जश्न से ठीक पहले दिल्ली समेत देशभर में फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स सर्विसेज प्रभावित हो रही हैं। स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट, जेप्टो, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स से जुड़े डिलीवरी पार्टनर्स आज 31 दिसंबर को हड़ताल पर हैं। यूनियंस का दावा है कि लाखों वर्कर्स इसमें शामिल हैं, जिससे पीक ऑवर्स में ऑर्डर्स डिले या कैंसल हो सकते हैं। डिलीवरी पार्टनरों की हड़ताल की वजह से दिल्ली-एनसीआर में लोगों को ऑनलाइन ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं।

हड़ताल की मुख्य वजहें क्या?

डिलीवरी वर्कर्स लंबे समय से कम पे, इंश्योरेंस की कमी और खराब वर्किंग कंडीशंस से परेशान हैं। गुरुग्राम के एक डिलीवरी एजेंट ने बताया, 'हम 14 घंटे सड़क पर बिताते हैं, लेकिन कमाई घटती जा रही है। कस्टमर से मुस्कुराकर थैंक यू कहना पड़ता है, चाहे कितनी भी दिक्कत हो। ऑर्डर कैंसल हुआ तो पेनाल्टी हमें मिलती है। कंपनी इंश्योरेंस नहीं देती।'

दूसरे वर्कर ने कहा, 'पहले रेट कार्ड ठीक था, अब बदल दिया गया। एक्सीडेंट हुआ तो क्लेम नहीं मिला। हम खुद पैसे जोड़कर मदद करते हैं। टीम लीडर फोन नहीं उठाते, बहस की तो आईडी ब्लॉक कर देते हैं। 14-15 घंटे काम करके सिर्फ 700-800 रुपये बचते हैं।'

सबसे बड़ा मुद्दा 10-मिनट डिलीवरी मॉडल है। वर्कर्स कहते हैं कि इससे ट्रैफिक नियम तोड़ने पड़ते हैं और जान का खतरा बढ़ता है। पहले 2 किलोमीटर में 20-25 रुपये मिलते थे, अब 5 किलोमीटर तक जाना पड़ता है और पेमेंट कम। इंसेंटिव के लिए ज्यादा ऑर्डर्स पूरे करने पड़ते हैं।

एक और डिलीवरी एजेंट ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के तहत कई इलाकों में सेवाएं पूरी तरह से रोक दी गई हैं। फिलहाल, डिलीवरी बंद हैं। हमने सुना है कि हड़ताल है, इसलिए हम बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि कंपनी ने शुरू में हमें बहुत कुछ दिया। लेकिन अब, वे सब कुछ वापस ले रहे हैं जो उन्होंने दिया था। दूसरी कंपनियां प्रमोशन देती हैं, लेकिन यहां, हमें सिर्फ डिमोशन मिल रहा है। हमें घर चलाने के लिए 15-16 घंटे काम करना पड़ता है।

Gig

यूनियंस की मांगें और राजनीतिक समर्थन

इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स (IFAT) और तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWU) ने हड़ताल बुलाई है। उनकी पुरानी पे स्ट्रक्चर बहाल करना, 10-मिनट डिलीवरी बंद करना, आईडी ब्लॉकिंग पर रोक, सोशल सिक्योरिटी और इंश्योरेंस जैसी मांगें हैं। AAP सांसद राघव चड्ढा ने भी ग्रिग वर्कर्स का समर्थन किया और 10-मिनट डिलीवरी पर बैन की मांग दोहराई।

क्रिसमस पर हुई हड़ताल में कुछ शहरों जैसे गुरुग्राम और नोएडा में असर दिखा था। अब न्यू ईयर ईव पर ज्यादा भागीदारी की उम्मीद है, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में सुबह तक बड़ा डिसरप्शन नहीं दिखा। कंपनियां पीक ऑवर्स में इंसेंटिव बढ़ाकर (120-150 रुपये पर ऑर्डर) वर्कर्स को मनाने की कोशिश कर रही हैं।

रेस्टोरेंट्स और कस्टमर्स पर असर

न्यू ईयर पर ऑर्डर्स 3-4 गुना बढ़ते हैं, लेकिन हड़ताल से फूड वेस्टेज और बिजनेस लॉस का डर है। कई रेस्टोरेंट्स ने कस्टमर्स को खुद डिलीवरी का ऑफर दिया है। कुछ लोग पहले से बल्क ऑर्डर कर चुके हैं।

(एजेंसी ANI के इनपुट के साथ)

