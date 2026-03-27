छाता-रेनकोट रखें तैयार! दिल्ली में आज एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ; 7 दिन तक असर संभव

दिल्ली और एनसीआर में एक सप्ताह तक मौसम सुकून भरा रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, दो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से इस दौरान तपिश बढ़ने के आसार नहीं है। शुक्रवार को तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है।

दिल्ली और एनसीआर में एक सप्ताह तक मौसम सुकून भरा रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, दो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से इस दौरान तपिश बढ़ने के आसार नहीं है। शुक्रवार को तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है, जिससे अधिकतम तापमान में चार डिग्री तक गिरावट आ सकती है।

राजधानी दिल्ली में गुरुवार का दिन खासा गर्म रहा। तेज धूप के चलते अधिकतम तापमान में तेजी से इजाफा हुआ। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह तापमान सामान्य से 3.3 डिग्री ज्यादा है। वहीं न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री दर्ज किया गया जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। यहां पर आर्द्रता का स्तर 25 से 77 फीसदी तक रहा।

दिल्ली में आज नए पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार को दिल्ली के मौसम पर एक पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। इसके चलते दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश होगी। इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इससे तापमान में गिरावट आएगी। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है।

रविवार के लिए येलो अलर्ट जारी एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ का असर रविवार को भी दिखेगा। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। इसके प्रभाव से अगले कुछ दिनों तक मौसम के खुशनुमा बने रहने की संभावना है।

मौसम के कारकों का असर प्रदूषण स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, गुरुवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 185 अंक रहा। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। दो दिनों के बीच वायु गुणवत्ता इसी के आसपास रहने की संभावना है।