काम की बात: दिल्ली में 598 करोड़ का नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तैयार, इन 5 इलाकों के 22 लाख लोगों को खास फायदा
दिल्ली में 598 करोड़ रुपये की लागत से नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तैयार हुआ है। इससे राजधानी के 5 इलाकों के 22 लाख से ज्यादा लोगों को पानी का फायदा मिलेगा। यह जानकारी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जारी की गई है।
दिल्ली में 598 करोड़ रुपये की लागत से नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तैयार हुआ है। इससे राजधानी के 22 लाख लोगों को पानी का फायदा मिलेगा। यह जानकारी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जारी की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल है- आखिर वो कौन से इलाके होंगे जहां पानी की सप्लाई और मजबूत होने वाली है? DJB ने ऐसे इलाकों की संख्या 5 से ज्यादा बताई है।
105 MGD का नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तैयार
DJB ने एक्स ट्वीट में इस प्लांट की जानकारी देते हुए लिखा- 'चंद्रावल में 105 MGD क्षमता का आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनकर तैयार है, जो पुराने चंद्रावल-I और चंद्रावल-II प्लांट्स की जगह लेगा।' ट्वीट में इस प्लांट को बनाने की लागत 598 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई गई है। दावा किया गया है कि इसके चालू होने से राजधानी के 22 लाख लोगों को फायदा मिलेगा।
दिल्ली के इन 5 इलाकों को होगा खास फायदा
पानी की मजबूत सप्लाई वाले इलाकों में सदर बाजार, चांदनी चौक, मटिया महल, बल्लीमारान, करोल बाग सहित कई अन्य शामिल हैं। इससे पहले दिल्ली के बवाना में 13.48 करोड़ रुपये की लागत से 2 MGD का नया रीसाइक्लिंग प्लांट बनकर तैयार होने की जानकारी साझा की गई थी। इस प्लांट में नालों में बहने वाले High-Turbidity पानी को पीने योग्य मानकों के अनुसार ट्रीट करने की बात कही गई थी।
आपको बताते चलें कि दिल्ली जल बोर्ड ने रखरखाव कार्य के लिए ऊपरी गंगा नहर आठ नवंबर तक बंद रहने के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी के सभी इलाकों में पेयजल की निर्बाध आपूर्ति जारी रहने की बात कही थी। उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग हर साल ऊपरी गंगा नहर के रखरखाव का काम करता है। इस नहर से दिल्ली जल बोर्ड के दो प्रमुख जल शोधन संयंत्रों सोनिया विहार और भागीरथी को गंगा का पानी मिलता है, जिसे शोधित कर पेयजल के रूप में इसकी आपूर्ति की जाती है। दिल्ली जल बोर्ड ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा, ''आठ नवंबर तक सभी संबंधित इलाकों में जलापूर्ति निर्बाध रहेगी और लोगों को किसी तरह की असुविधा नहीं होगी।''
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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