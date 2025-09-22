गुरुग्राम को जाम से राहत देने की तैयारी, दिल्ली-जयपुर हाईवे के पास कहां बनेगा नया अंडरपास?

डीएलएफ मोलसरी एवेन्यू रोड पर दो लेन का अंडरपास दिल्ली-जयपुर हाईवे को क्रॉस करता हुआ दिल्ली की तरफ बना दिया जाए तो इससे शंकर चौक पर यू टर्न के कारण जाम नहीं लगेगा। इस प्रस्ताव पर अधिकारियों की तरफ से विचार किया जा रहा है। इसे अभी मंजूरी नहीं मिल सकी है।

दिल्ली-जयपुर हाईवे स्थित शंकर चौक पर जाम से राहत दिलाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए डीएलएफ प्रबंधन ने मोलसरी एवेन्यू रोड से हाईवे पर जयपुर से दिल्ली की तरफ दो लेन का अंडरपास तैयार करने का प्रस्ताव बनाया है। हरियाणा सरकार ने इस प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को भेजा है। सिरहौल बॉर्डर के समीप स्थित शंकर चौक एक व्यस्तम चौराहा है। दिल्ली से जयपुर की तरफ कई रिहायशी और व्यावसायिक कॉलोनियां हैं। हजारों की संख्या में दिल्ली से लोग इन कंपनियों में नौकरी के लिए आते हैं। शाम को वापसी जाते समय शंकर चौक के समीप से दिल्ली के लिए यू टर्न लेना पड़ता है।

इस वजह से दिल्ली-जयपुर हाईवे पर डीएलएफ साइबर सिटी की तरफ मुड़ रहे वाहनों का आपस में मिलते हैं, जिस कारण जाम लगता है। डीएलएफ प्रबंधन ने एक प्रस्ताव बनाकर गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) को सौंपा है। इसके मुताबिक डीएलएफ मोलसरी एवेन्यू रोड पर दो लेन का अंडरपास दिल्ली-जयपुर हाईवे को क्रॉस करता हुआ दिल्ली की तरफ बना दिया जाए तो इससे शंकर चौक पर यू टर्न के कारण जाम नहीं लगेगा। इस प्रस्ताव पर अधिकारियों की तरफ से विचार किया जा रहा है। इसे अभी मंजूरी नहीं मिल सकी है। डीएलएफ के एक अधिकारी के मुताबिक इस अंडरपास के निर्माण का खर्च डीएलएफ लिमिटेड उठाने को तैयार है।

जयपुर हाईवे पर डीएलएफ डाउन टाउन एक व्यावसायिक कॉलोनी है। इसमें छोटे-बड़े काफी कार्यालय है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं। वाहनों की निकासी मोलसरी एवेन्यू रोड पर है। इस रोड पर डीएलएफ फेज-तीन होने के कारण यातायात अधिक रहता है। डीएलएफ लिमिटेड ने हरियाणा सरकार ने मोलसरी एवेन्यू रोड पर तीन छोटे अंडरपास निर्माण का प्रस्ताव रखा है।

डीपीआर जल्द बनेगी पिछले सप्ताह मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में मेट्रो परियोजनाओं को लेकर बैठक थी। इसमें डीएलएफ के इस प्रस्ताव को रखा गया। डीएलएफ ने मोलसरी एवेन्यू रोड पर जिस जगह पर अंडरपास निर्माण का प्रस्ताव रखा है, वहां आसपास रैपिड मेट्रो के पिलर हैं। ऐसे में ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो की डिजाइन सलाहकार कंपनी सिस्टा की तरफ से डीएलएफ के खर्चे पर इन अंडरपास की डीपीआर तैयार करेगी।