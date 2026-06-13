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तुगलकाबाद अग्निकांड में नया मोड, आग लगने के तुरंत बाद पार्किंग से निकलती दिखी संदिग्ध महिला; VIDEO

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, रजनीश पांडे, नई दिल्ली
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इस घटना को लेकर पुलिस को पीसीआर कॉल रात 2:24 बजे प्राप्त हुई थी। इसके बाद अग्निशमन सेवा कर्मी और आपातकालीन प्रतिक्रिया बल के लोगों ने धुएं से भरी इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया था।

दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में पांच मंजिला रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग की घटना को लेकर शनिवार को एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल मामले की जांच के दौरान जब पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें एक हैरान करने वाली तस्वीर दिखाई दी। फुटेज देखने से पता चला कि आग लगने से कुछ सेकंड पहले एक संदिग्ध महिला मुंह छुपाकर उस बिल्डिंग की पार्किंग में गई थी, और उसके अंदर जाने के करीब 30 सेकंड बाद ही वहां आग लग जाती है और आग लगने के तुरंत बाद वह संदिग्ध महिला भी वापस मुंह छुपाकर वहां से निकल भागती है।

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अबतक शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा था कारण

इससे पहले तक इस घटना को एक हादसे के तौर पर देखा जा रहा था, और माना जा रहा था कि यह आग पार्किंग में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी, लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने इसी महिला पर आग लगाने का शक जताया है। जिसके बाद पुलिस ने उस संदिग्ध महिला की खोज करने की बात कही है। इस घटना में 28 साल के एक युवक और दो महिलाओं समेत एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दो अन्य लोगों का गंभीर हालत में इलाज चल रहा है।

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मां और बेटा-बेटी की हुई थी मौत

मृतकों की पहचान 28 वर्षीय पंकज, उसकी 50 वर्षीय मां गुड्डी और 20 वर्षीय बहन सोनी के रूप में हुई है। घटना के वक्त तीनों तुगलकाबाद गांव स्थित मकान की तीसरी मंजिल पर मौजूद थे, जब रात के समय अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैलने के कारण परिवार के सदस्य उसकी चपेट में आ गए। दमकल कर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से सभी को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन पंकज, उसकी मां और बहन को बचाया नहीं जा सका।

नानी और नातिन की हालत गंभीर

हादसे में पंकज की 18 वर्षीय बहन मोनी और उसकी करीब 70 वर्षीय नानी भी गंभीर रूप से झुलस गईं। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार उनकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है और उन्हें लगातार निगरानी में रखा गया है। परिवार के तीन सदस्यों की मौत के बाद अब परिजनों की निगाहें मोनी और उसकी नानी के स्वास्थ्य पर टिकी हुई हैं।

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छत पर जाने वाले रास्ते पर लगा हुआ था ताला

घटना की जानकारी देते हुए दमकल विभाग ने बताया था कि इमारत में बाहर निकलने के लिए केवल एक ही सीढ़ी और मेन गेट था और सभी लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल करते था। आग इसी हिस्से में लगने के कारण लोगों के पास निकलने का कोई सुरक्षित विकल्प नहीं बचा। कुछ ही मिनटों में जहरीला धुआं ऊपरी मंजिलों तक पहुंच गया। कई लोग अपने फ्लैटों में फंस गए और दम घुटने की स्थिति पैदा हो गई। जांच में यह भी सामने आया कि छत पर जाने वाले रास्ते पर ताला लगा हुआ था। यदि छत तक पहुंच संभव होती तो कई लोग वहां शरण लेकर अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होने के कारण निवासी अंदर ही फंसे रह गए।

कई फ्लैट थे खाली, वरना जा सकती थी और जानें

स्थानीय निवासी सौरभ ने बताया कि गर्मियों की छुट्टियों के कारण कई परिवार अपने गांव गए हुए थे। पांच मंजिला इमारत में प्रत्येक मंजिल पर दो फ्लैट थे, लेकिन हादसे के समय अधिकांश फ्लैट खाली थे। केवल तीसरी और चौथी मंजिल पर कुछ परिवार मौजूद थे। यदि सभी फ्लैटों में लोग रहते, तो मृतकों की संख्या कहीं ज्यादा हो सकती थी।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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