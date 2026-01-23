Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsnew traffic challan rules parivahan portal fine deadline rc dl block update
दिल्ली में ट्रैफिक चालान के बदले नियम, अब इग्नोर किया तो घर बैठे बढ़ेगी मुसीबत!

दिल्ली में ट्रैफिक चालान के बदले नियम, अब इग्नोर किया तो घर बैठे बढ़ेगी मुसीबत!

संक्षेप:

सड़क परिवहन मंत्रालय ने ई-चालान नियमों को सख्त करते हुए 45 दिन में आपत्ति और कुल 75 दिन में भुगतान अनिवार्य कर दिया है। जुर्माना न भरने पर वाहन की आरसी और लाइसेंस जैसी सेवाएं ब्लॉक कर दी जाएंगी।

Jan 23, 2026 02:01 pm ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो ट्रैफिक चालान (Traffic Challan) का मैसेज देखकर उसे अनदेखा कर देते हैं? अगर हां, तो सावधान हो जाइए। सड़क परिवहन मंत्रालय ने चालान भरने और उसे चैलेंज करने के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब चालान को लटकाना आपकी जेब और गाड़ी के पेपर्स, दोनों पर भारी पड़ सकता है। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि देश भर में केवल 38% लोग ही ई-चालान का भुगतान कर रहे थे। आइए जानते हैं क्या हैं नए नियम और अब आपको क्या करना होगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

चालान पर आपत्ति कैसे और कब करें?

अगर आपके वाहन का चालान हो गया है तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से चालान की रकम जमा कर दें। लेकिन अगर आपको चालान पर आपत्ति है, तो 45 दिनों के अंदर echallan.parivahan.gov.in पोर्टल पर जाकर दस्तावेजी सबूतों के साथ आपत्ति दर्ज करें। 45 दिन बीतने पर चालान स्वतः स्वीकार माना जाएगा। फिर अगले 30 दिनों यानी कुल 75 दिन में जुर्माना भरना अनिवार्य होगा।

पुराने नियम से क्या बदला?

पहले 90 दिन तक जुर्माना नहीं भरने पर मामला वर्चुअल कोर्ट में चला जाता था, लेकिन कोर्ट में होने के कारण RC, DL रिन्यूअल या ट्रांसफर जैसी सेवाएं नहीं रोकी जा सकती थीं। इससे लोग चालान अनदेखा कर देते थे। अब कोई चालान अपने आप कोर्ट नहीं जाएगा। चालान ना भरने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है।

दिल्ली ट्रैफिक चालान

आपत्ति पर क्या होगा?

पोर्टल पर आपत्ति दर्ज होने के बाद नामित अधिकारी आपकी सुनवाई करेगा और सबूत देखेगा। पूरी प्रक्रिया 30 दिनों में पूरी होनी चाहिए। सबूत सही पाए गए तो चालान रद्द कर दिया जाएगा और आदेश पोर्टल पर अपलोड होगा। आपत्ति खारिज होने पर कारण लिखित में दिए जाएंगे। फिर 30 दिनों में जुर्माना भरना होगा।

अधिकारी के फैसले से असहमत होने पर क्या होगा?

अगर आप आपत्ति पर अधिकारी के फैसले से सहमत नहीं हैं, तो आप इसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन पहले चालान राशि का 50% जमा करना होगा। अगर 30 दिन में कोर्ट नहीं गए, तो चालान स्वीकार माना जाएगा और अगले 15 दिनों में पूरा भुगतान करना पड़ेगा।

ये भी पढ़ें:ओल्ड फरीदाबाद से सेक्टर-8 तक एक्सप्रेसवे किनारे बनेगा 10 KM लंबा ग्रीन कॉरिडोर
ये भी पढ़ें:खाली नहीं थे हाथ, फिर क्यों नहीं दे पाए युवराज का साथ; पुलिस पर और बढ़े सवाल
ये भी पढ़ें:NCR में झमाझम बरसात, गरज के साथ घने बादलों से दिन में हो गई रात; धीमी हुई रफ्तार

अगर नहीं भरा चालान तो क्या सजा?

अगर आपने जुर्माना नहीं भरा, तो आपके वाहन या लाइसेंस को पोर्टल पर ‘Not to be Transacted’ फ्लैग कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि जब तक आप चालान नहीं भरते, आप न तो आरसी ट्रांसफर कर पाएंगे, न लाइसेंस रिन्यू होगा और न ही पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUCC) बनेगा।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News Traffic News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।