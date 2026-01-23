दिल्ली में ट्रैफिक चालान के बदले नियम, अब इग्नोर किया तो घर बैठे बढ़ेगी मुसीबत!

संक्षेप: सड़क परिवहन मंत्रालय ने ई-चालान नियमों को सख्त करते हुए 45 दिन में आपत्ति और कुल 75 दिन में भुगतान अनिवार्य कर दिया है। जुर्माना न भरने पर वाहन की आरसी और लाइसेंस जैसी सेवाएं ब्लॉक कर दी जाएंगी।

क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो ट्रैफिक चालान (Traffic Challan) का मैसेज देखकर उसे अनदेखा कर देते हैं? अगर हां, तो सावधान हो जाइए। सड़क परिवहन मंत्रालय ने चालान भरने और उसे चैलेंज करने के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब चालान को लटकाना आपकी जेब और गाड़ी के पेपर्स, दोनों पर भारी पड़ सकता है। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि देश भर में केवल 38% लोग ही ई-चालान का भुगतान कर रहे थे। आइए जानते हैं क्या हैं नए नियम और अब आपको क्या करना होगा।

चालान पर आपत्ति कैसे और कब करें? अगर आपके वाहन का चालान हो गया है तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से चालान की रकम जमा कर दें। लेकिन अगर आपको चालान पर आपत्ति है, तो 45 दिनों के अंदर echallan.parivahan.gov.in पोर्टल पर जाकर दस्तावेजी सबूतों के साथ आपत्ति दर्ज करें। 45 दिन बीतने पर चालान स्वतः स्वीकार माना जाएगा। फिर अगले 30 दिनों यानी कुल 75 दिन में जुर्माना भरना अनिवार्य होगा।

पुराने नियम से क्या बदला? पहले 90 दिन तक जुर्माना नहीं भरने पर मामला वर्चुअल कोर्ट में चला जाता था, लेकिन कोर्ट में होने के कारण RC, DL रिन्यूअल या ट्रांसफर जैसी सेवाएं नहीं रोकी जा सकती थीं। इससे लोग चालान अनदेखा कर देते थे। अब कोई चालान अपने आप कोर्ट नहीं जाएगा। चालान ना भरने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है।

आपत्ति पर क्या होगा? पोर्टल पर आपत्ति दर्ज होने के बाद नामित अधिकारी आपकी सुनवाई करेगा और सबूत देखेगा। पूरी प्रक्रिया 30 दिनों में पूरी होनी चाहिए। सबूत सही पाए गए तो चालान रद्द कर दिया जाएगा और आदेश पोर्टल पर अपलोड होगा। आपत्ति खारिज होने पर कारण लिखित में दिए जाएंगे। फिर 30 दिनों में जुर्माना भरना होगा।

अधिकारी के फैसले से असहमत होने पर क्या होगा? अगर आप आपत्ति पर अधिकारी के फैसले से सहमत नहीं हैं, तो आप इसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन पहले चालान राशि का 50% जमा करना होगा। अगर 30 दिन में कोर्ट नहीं गए, तो चालान स्वीकार माना जाएगा और अगले 15 दिनों में पूरा भुगतान करना पड़ेगा।