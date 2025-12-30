Hindustan Hindi News
new township in new year in ghaziabad harnandipuram
गाजियाबाद में नए साल में नई आवासीय टाउनशिप, जमीन खरीदकर बना सकेंगे सपनों का घर

गाजियाबाद में नए साल में नई आवासीय टाउनशिप, जमीन खरीदकर बना सकेंगे सपनों का घर

संक्षेप:

नए साल 2026 में नई आवासीय टाउनशिप हरनंदीपुरम का पहला फेज लॉन्च होगा, जिसमें भूखंड की योजना आएगी। लोग यहां भूखंड खरीदकर अपना आशियाना बना सकेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री आवासीय योजना के निर्माणाधीन पांच प्रोजेक्ट के सभी 35 सौ फ्लैट पर आवंटियों को कब्जा मिलेगा।

Dec 30, 2025 08:58 am ISTSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
नए साल 2026 में नई आवासीय टाउनशिप हरनंदीपुरम का पहला फेज लॉन्च होगा, जिसमें भूखंड की योजना आएगी। लोग यहां भूखंड खरीदकर अपना आशियाना बना सकेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री आवासीय योजना के निर्माणाधीन पांच प्रोजेक्ट के सभी 35 सौ फ्लैट पर आवंटियों को कब्जा मिलेगा।

राजनगर एक्सटेंशन के पास नई आवासीय टाउनशिप हरनंदीपुरम बसाई जा रही है। दो चरण में प्रस्तावित टाउनशिप कुल 521 हेक्टेयर में बसेगी, जिसमें आठ गांव की जमीन किसानों से खरीदी जाएगी। पहले चरण में पांच गांव की 350 हेक्टेयर जमीन पर टाउनशिप बसेगी, जिसके लिए प्राधिकरण को किसानों से करीब 336 हेक्टेयर जमीन खरीदनी है, बाकी जमीन प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है।

जीडीए किसानों से अभी तक 50 हेक्टेयर जमीन का बैनामा करा चुका है, जबकि करीब 115 हेक्टेयर भूमि की क्रय प्रक्रिया चल रही है। जीडीए अधिकारियों का दावा है कि तीन महीने के भीतर किसानों से 120 हेक्टेयर जमीन खरीद ली जाएगी, जिसके बाद टाउनशिप का पहला फेज लॉन्च होगा। इसमें आवासीय भूखंड लाने की योजना है। इसको लेकर प्राधिकरण पहले फेज के लेआउट को भी तैयार करवाने में जुटा है।

मधुबन बापूधाम में बुनकर मार्ट खोलने की तैयारी

साल 2016 में मधुबन बापूधाम को पूरी तरह विकसित कर दिया जाएगा। आवंटी यहां नक्शा पास कराके अपना घर बना सकेंगे। जीडीए का दावा है कि वह आगामी छह माह के भीतर बुनकर मार्ट यानी सह एक्सपो और कन्वेंशन सेंटर को खोल देगा। इसके खुलने से छोटे बड़ी कारीगरों को फायदा होगा। यह बुनकर मार्ट 2016 में बनना शुरू हुआ था, जिसपर 200 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। बुनकर मार्ट को भव्य और आकर्षक रूप दिया है। इसके कांफ्रेंस हॉल में 80 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। एग्जिबिशन हॉल बनाया है। इसमें छोटी बड़ी दुकान है।

रामायण थीम पार्क बनकर होगा तैयार

गाजियाबाद में रामायण आधारित थीम पार्क विकसित हो जाएगा। यह पार्क जीडीए कोयल एन्क्लेव योजना में बना रहा है। थीम पार्क की अनुमानित लागत करीब 22.26 करोड़ रुपये है। करीब 5.61 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाले इस पार्क को आकर्षक बनाया जा रहा है। यह थीम पार्क आधुनिक तकनीक और भारतीय सांस्कृतिक विरासत का समन्वय होगा। इसके अलावा संस्कृति दर्शन पार्क भी तैयार किया जा रहा है, जो 2026 में पूरा हो जाएगा।

मोहन नगर जोनल कार्यालय अगले साल शुरू होगा

मोहन नगर के लोगों की सुविधा के लिए नए नगर निगम जोनल कार्यालय का निर्माण किया जा रहा है। जोन के लोगों को इसकी सुविधा 2026 में मिलने की उम्मीद है। अप्सरा बॉर्डर पर करीब 13 करोड़ रुपये की लागत से जोनल कार्यालय भवन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। दो मंजिला भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को निगम से जूड़ी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगी। अधिकारियों के अनुसार, जोनल कार्यालय को साल 2026 में पूरा कर लिया जाएगा।

