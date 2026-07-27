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काम की बात: फरीदाबाद के विकास को लगेंगे पंख, बाटा चौक के पास नई टाउनशिप-व्यावसायिक केंद्र बनाने का प्लान

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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फरीदाबाद शहर के विकास को नई रफ्तार मिलने जा रही है। इसके लिए टीओडी पॉलिसी के तहत बाटा चौक के पास नई टाउनशिप-व्यावसायिक केंद्र बनाने की योजना है। नमो भारत ट्रेन चलने के बाद यहां आवास और रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे। 

Township
टाउनशिप प्रतीकात्मक तस्वीर

धनंजय चौहान, फरीदाबाद

स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में नमो भारत ट्रेन परियोजना के साथ बाटा चौक के आसपास टाउनशिप और व्यावसायिक केंद्र को बढ़वा दिया जाएगा। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) पॉलिसी के तहत इंटरचेंज पॉइंट के आसपास योजनाबद्ध तरीके से नए रिहायशी और व्यावसायिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, जिससे क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।

शहर में प्रस्तावित गुरुग्राम-फरीदाबाद-नोएडा नमो भारत (आरआरटीएस) कॉरिडोर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नई दिशा देगा। इस 64 किलोमीटर लंबे इस हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य दिसंबर 2026 तक शुरू करने और वर्ष 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रेटर फरीदाबाद में पहले से ही कई हाईराइज आवासीय परियोजनाएं विकसित हो रही हैं। नमो भारत कनेक्टिविटी मिलने के बाद इन क्षेत्रों में नई सोसाइटी और व्यावसायिक परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है।

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हाईवे किनारे विकास की अनेक संभावनाएं

आरपीएस ग्रुप के निदेशक अमन गुप्ता ने बताया कि दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग का जिस तरह विकास होना चाहिए, वह नहीं हुआ है। नमो भारत और टीओडी नीति से हाईवे के आसपास विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। भूमिका ग्रुप के सीएमडी उद्धव पोद्दार ने कहा कि गुरुग्राम-फरीदाबाद-नोएडा नमो भारत कॉरिडोर से बेहतर कनेक्टिविटी के कारण आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं की मांग बढ़ेगी।

मनीष यादव, डीटीपी प्लानिंग, ''नमो भारत परियोजना के तहत टीओडी पॉलिसी से स्टेशन और कॉरिडोर के आसपास योजनाबद्ध विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें आवासीय, व्यावसायिक और सार्वजनिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर विकास की योजना तैयार की जाएगी।''

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ग्रीन बेल्ट में चल रहे अवैध प्रतिष्ठानों की जांच होगी

फरीदाबाद शहर और प्रदेश में ग्रीन बेल्ट पर चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान एनजीटी ने हरियाणा के मुख्य सचिव को ग्रीन बेल्ट पर संचालित सभी प्रतिष्ठानों की विस्तृत जांच कराने और उनके संचालन के आधार की जानकारी देने के निर्देश दिए। एनजीटी ने संबंधित विभागों से भूमि के स्वामित्व, उपयोग और संचालन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह जांच करने के निर्देश दिए गए कि संबंधित प्रतिष्ठान कितने समय तक बिना आवश्यक अनुमति और वैधानिक स्वीकृतियों के संचालित होते रहे। वन विभाग से भी पूछा गया कि वन संरक्षण कानून के तहत आवश्यक अनुमति के बिना वन भूमि पर प्रतिष्ठानों का संचालन कैसे होने दिया गया। एनजीटी को बताया गया कि कुछ प्रतिष्ठान हटाए जा चुके हैं और कुछ भूमि आवंटन निरस्त किए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी, जिसमें जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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