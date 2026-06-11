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दिल्ली के पास बसने जा रहे 8 नए शहर, 30 मिनट की दूरी; NCR का बड़ा प्लान

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने दिल्ली के आसपास नए शहरों को बसाने की योजना का प्रस्ताव तैयार किया है। योजना के मुताबिक 5 से 8 टाउनशिप विकसित की जा सकती है। दिल्ली से एनसीआर के शहरों के बीच 30 मिनट के भीतर सफर का प्रस्ताव किया गया है।

दिल्ली के पास बसने जा रहे 8 नए शहर, 30 मिनट की दूरी; NCR का बड़ा प्लान

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) का आकार अब और भी बड़ा होने जा रहा है और अंदाज और भी आधुनिक होगा। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड (NCRPB) ने दिल्ली के आसपास 5 से 8 नए शहर बसाने का प्रस्ताव तैयार किया है। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर 'रीजनल प्लान 2041' का खाका तैयार किया गया है। खास बात यह होगी कि दिल्ली और इन नए शहरों के बीच की दूरी महज 30 मिनट की होगी। एक्सप्रेसवे और हाई स्पीड ट्रेनों के जरिए ऐसा संभव होगा।

16 जून को NCRPB की बैठक से पहले राज्यों के साथ जो योजना साझा की गई है उसके मुताबिक, दिल्ली में भीड़भाड़ कम करने और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए मौजूदा बस्तियों के पुनर्विकास और नई बस्तियों के निर्माण का खाका पेश किया गया है। प्लान के मुताबिक 5-8 ग्रीनफील्ड टाउनशिप का प्रस्ताव रखा गया है जो दिल्ली से सटे यूपी, हरियाणा और राजस्थान के हिस्सों में आर्थिक गतिविधियों को ध्यान में रखकर बसाए जा सकते हैं। इन शहरों की मौजूदा और नई बस्तियों में आधुनिक नागरिक सुविधाएं होंगी।

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Auric जैसे होंगे NCR के नए शहर

एनसीआर के इन नए शहरों को Auric के तर्ज पर विकसित करने की योजना है। Auric यानी औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बसाया गया है। ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी 10 हजार एकड़ में फैली हुई है। यह दिल्ली मुंबई इंस्ट्रियल कॉरिडोर प्रॉजोक्ट का हिस्सा है।

तेजी से बढ़ती आबादी के लिए तैयारी

दिल्ली-एनसीआर की आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है और भविष्य में इस क्षेत्र पर और दबाव बढ़ने जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक, दिल्ली एनसीआर सबसे अधिक आबादी वाले शहर टोक्यो को भी 2030 तक पीछे छोड़ देगा। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने अगले 15 साल में 3 करोड़ और आबादी के लिए रोजगार और आवास देने के लिए ढांचागत विकास पर जोर दिया है। बताया जा रहा है कि इस योजना पर 20 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी।

एनसीआर के नए शहर
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प्लान में और क्या कहा गया है

सुझाव दिया गया है कि एनसीआर के राज्य मौजूदा और प्रस्तावित एक्सप्रेसवे, रेल कॉरिडोर आदि के किनारों पर स्मार्ट टाउनशिप विकसित कर सकते हैं, जो अपनी सभी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर होंगे। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की उस योजना का उदाहरण दिया गया है जिसके तहत यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट क्षेत्र को ग्रीनफील्ड सिटी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है, जिसकी आबादी 20 लाख होगी। इसी तरह हरियाणा में भी KMP एक्सप्रेसवे के किनारे 'पंचग्राम' बसाने की योजना है।

30 मिनट में हो सफर

प्लान में प्रस्ताव रखा गया है कि हाई स्पीड ट्रेनों के जरिए एनसीआर क्षेत्र में यात्रा की अवधि को न्यूनतम किया जाए और इस तरह की सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं जिनसे एनसीआर के शहरों की दूरी 30 मिनट ही रहे। हाई स्पीड ट्रेनों और हेली टैक्सी से ऐसा किया जा सकता है। सामान्य ट्रेनों से 60 मिनट और कार से अधिकतम समय 2-3 घंटे लगे।

Sudhir Jha

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


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