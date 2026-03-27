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गुरुग्राम में सुभाष चौक से एसईजेड तक बनेगी नई सर्विस रोड, कई रास्तों पर जाम से मिलेगी निजात

Mar 27, 2026 08:59 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए सुभाष चौक से लेकर सेक्टर-48 स्थित कैंडोर टेकस्पेस एसईजेड तक सर्विस रोड का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण में करीब ढाई करोड़ रुपये की लागत आएगी। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है।

गुरुग्राम में सुभाष चौक से एसईजेड तक बनेगी नई सर्विस रोड, कई रास्तों पर जाम से मिलेगी निजात

गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए सुभाष चौक से लेकर सेक्टर-48 स्थित कैंडोर टेकस्पेस एसईजेड तक सर्विस रोड का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण में करीब ढाई करोड़ रुपये की लागत आएगी। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है।

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के तहत मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से लेकर सेक्टर-नौ तक पहले चरण में निर्माण चल रहा है। सुभाष चौक पर फ्लाईओवर होने के चलते मेट्रो का संचालन सुभाष चौक से हीरो होंडा चौक तक बाईं तरफ होगा। सुभाष चौक से निकलने के साथ सेंट्रल पार्क सोसाइटी है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में परिवार रहते हैं। इसके अलावा कैंडोर टेकस्पेस एसईजेड है। इसमें हजारों की संख्या में कर्मचारी काम करते हैं। फ्लाईओवर के बाद सुभाष चौक से लेकर एसईजेड तक सड़क तीन लेन की है। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड ने मेट्रो के निर्माण को लेकर एक लेन में तार फेंसिंग कर दी है। इस वजह से सुबह और शाम के समय सुभाष चौक से लेकर सेक्टर-48 स्थित निर्माणाधीन बस डिपो पर ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है। इस दौरान सड़क हादसा होने का डर बना रहता है।

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7 अप्रैल को खोला जाएगा टेंडर

इस स्थिति को देखते हुए जीएमडीए ने इस मुख्य सड़क के साथ दो लेन की सर्विस रोड के निर्माण की योजना बनाई है। सेंट्रल पार्क सोसाइटी और एसईजेड से निकल रहे वाहनों को मुख्य सड़क पर सीधा चढ़ने से रोका जाएगा। सर्विस रोड से यह वाहन निर्माणाधीन बस डिपो के पास मुख्य सड़क पर आकर मिलेंगे। इससे ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा। जीएमडीए ने इस योजना के तहत सर्विस रोड निर्माण का टेंडर जारी कर दिया है। इसे 7 अप्रैल को खोला जाएगा। टेंडर आवंटन के छह महीने के अंदर इस सर्विस रोड का निर्माण पूरा करने की योजना है।

सर्विस रोड की मरम्मत होगी

जीएमडीए ने सेक्टर-पांच और सेक्टर-छह को विभाजित कर रही मुख्य सड़क के दोनों तरफ सर्विस रोड की मरम्मत की योजना बनाई है।

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नए सिरे से निर्माण होगा

रेजांगला चौक से लेकर कृष्णा चौक तक पालम विहार की तरफ सर्विस रोड का निर्माण नए सिरे से किया जाएगा। इसके निर्माण में 6.70 करोड़ रुपये की लागत आएगी। मौजूदा समय में सर्विस रोड बदहाल अवस्था में है और अतिक्रमण की चपेट में है। इसके तहत भी टेंडर जारी कर दिया है। इसे नौ अप्रैल को खोला जाएगा। टेंडर आवंटन के एक साल के अंदर रोड का निर्माण किया जाएगा।

फ्लाईओवर की मरम्मत होगी

जीएमडीए ने दौलताबाद फ्लाईओवर की मरम्मत करने की योजना बनाई है। इस फ्लाईओवर पर जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। इससे वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसकी मरम्मत पर करीब 88 लाख रुपये की लागत आएगी।

अमित गोदारा, कार्यकारी अभियंता, जीएमडीए, ''तीन मुख्य सड़कों पर सर्विस रोड का निर्माण और मरम्मत करने की योजना बनाई है। सुभाष चौक से लेकर एसईजेड तक नया सर्विस रोड बनाया जाएगा। मेट्रो का निर्माण चलने की वजह से मुख्य सड़क पर सुबह और शाम के समय ट्रैफिक जाम लगता है।''

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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