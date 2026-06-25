गुरुग्राम में पालतू कुत्तों को लेकर नए नियम, 25 नस्लों को घुमाने पर पाबंदी; नहीं माने तो केस दर्ज होगा
गुरुग्राम नगर निगम ने शहर में कुत्तों की 25 नस्लों को सार्वजनिक स्थानों पर घुमाने पर पाबंदी लगा दी है। नियम का उल्लंघन करने पर पालतू कुत्ते के मालिक के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। नए नियमों के तहत अब सभी पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होगा।
गुरुग्राम में पालतू कुत्तों को लेकर नए नियम बनाए गए हैं। बढ़ते हिंसक हमलों और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने की लगातार मिल रही गंभीर शिकायतों को देखते हुए नगर निगम ने सख्त कदम उठाया है। 25 नस्लों को घुमाने पर पाबंदी लगा दी गई है। नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने आधिकारिक आदेश जारी करते हुए शहर में पालतू कुत्तों के पंजीकरण, नियंत्रण और विनियमन के लिए नए नियम तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए हैं।
नए नियमों के तहत अब गुरुग्राम नगर निगम की सीमा के भीतर सभी पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले या सार्वजनिक सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले कुत्ता मालिकों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कराया जाएगा। नगर निगम प्रशासन ने साफ किया है कि कई मालिकों द्वारा अपने पालतू पशुओं का पंजीकरण न कराने और वैधानिक नियमों का सरेआम उल्लंघन करने के कारण जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा था।
इसी के मद्देनजर, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 311 और हरियाणा नगर निगम (कुत्तों का पंजीकरण और उचित नियंत्रण) उप-नियम, 2008 के तहत मिले कानूनी अधिकारों का उपयोग करते हुए निगम आयुक्त ने यह सख्त आदेश जारी किए हैं। नगर निगम ने सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए कुत्ता मालिकों के लिए बेहद कड़े दिशा-निर्देश तय किए हैं। अब कोई भी व्यक्ति अपने पालतू कुत्ते को सार्वजनिक सड़कों, रास्तों, पार्कों, ग्रीन बेल्ट, बाजारों या आवासीय सोसायटियों के कॉमन एरिया में खुलेआम लावारिस या बिना पट्टे (लेश) के नहीं छोड़ सकेगा।
पूह बैग रखना होगा
जब भी कुत्ते को घर के निजी परिसर से बाहर निकाला जाएगा, तो उसे हमेशा एक मजबूत पट्टे से बांधकर रखना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, स्वच्छ भारत अभियान के मानकों के तहत मालिकों को कुत्ता बाहर टहलाते समय अपने साथ अनिवार्य रूप से पूह बैग रखना होगा। यदि कुत्ता किसी सार्वजनिक स्थान पर मलत्याग करता है, तो उसे तुरंत उठाकर स्वच्छ और हाइजीनिक तरीके से डिस्पोज करने की जिम्मेदारी मालिक की होगी। मालिकों को कड़ाई से यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका कुत्ता किसी भी राहगीर, बुजुर्ग, बच्चे या अन्य जानवर को न तो डराए।
पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
शहर के प्रत्येक कुत्ता मालिक को अपने पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नगर निगम गुरुग्राम में कराना होगा। इसके लिए आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल www.saralharyana.gov.in पर जाकर या गुरुग्राम नगर निगम के नजदीकी नागरिक सुविधा केंद्र पर भी आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए मालिक को अपना एक वैध पहचान पत्र, मालिक के साथ पालतू कुत्ते की एक नवीनतम फोटो, किसी मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सक द्वारा जारी किया गया रेबीज टीकाकरण प्रमाणपत्र होना आवश्यक है।
बाहर लाते वक्त कुत्ते के मुंह पर मास्क जरूरी
इन खतरनाक नस्लों के मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कुत्तों का तत्काल पंजीकरण कराएं। जब भी इन कुत्तों को घर या निजी परिसर से बाहर निकाला जाए, तो इनके गले में मजबूत चेन लीड (पट्टा) और मुंह पर अनिवार्य रूप से (मजल/मास्क) लगाना होगा, ताकि ये किसी भी स्थिति में किसी नागरिक पर सीधा हमला न कर सकें।
इन खूंखार पालतू कुत्तों को घुमाने पर रोक
भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का हवाला देते हुए, निगम ने 25 नस्लों के कुत्तों को मानव जीवन के लिए खतरनाक घोषित किया है। इसमें पिटबुल टेरियर, तोसा इनु, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर, फिला ब्रेसिलेरो, डोगो अर्जेंटीनो, अमेरिकन बुलडॉग, बोअरबेल, कंगाल, सेंट्रल एशियन शेफर्ड डॉग, कॉकेशियन शेफर्ड डॉग, साउथ रशियन शेफर्ड डॉग, टोर्नजैक, सरप्लानिनैक, जापानी तोसा, अकिता, मास्टिफ्स, रॉटवीलर, रोडेशियन रिजबैक, वोल्फ डॉग्स, कैनेरियो, अकबाश डॉग, मॉस्को गार्ड डॉग, केन कोरसो, बैंडॉग और इन सभी नस्लों की मिश्रित (क्रॉस या मिक्स्ड) ब्रीड्स आदि शामिल है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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