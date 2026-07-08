नोएडा-ग्रेनो के बीच नया रास्ता बनेगा, एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे 30 से अधिक सेक्टर
आने वाले कुछ महीनों में नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच आना-जाना आसान हो जाएगा। नया रास्ता बनने से करीब 30 से अधिक सेक्टर और आसपास के गांव सीधे नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएंगे। ग्रेटर नोएडा से एक्सप्रेसवे पर सफर करने के लिए परीचौक नहीं जाना पड़ेगा।
ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बीच सुगम आवागमन के लिए नया रास्ता अगले तीन से चार माह में बन जाएगा। जमीन न मिलने की वजह से रुकी हुई सड़क का काम पूरा करने के लिए किसान ने सहमति दे दी है। हिंडन नदी पर पुल का काम पहले ही पूरा हो चुका है। इस परियोजना के पूरा होने पर एलजी चौक से नॉलेज पार्क तीन स्थित शारदा गोलचक्कर होते हुए नोएडा के सेक्टरों और नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर पहुंच जाएंगे।
हिंडन नदी पर पुल का निर्माण
दरअसल, नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच आवागमन को और आसान बनाने के लिए ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क तीन से नोएडा के सेक्टर 146-147 के बीच हिंडन नदी पर पुल का निर्माण किया गया है। इसके दोनों तरफ नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा सड़क का निर्माण किया जा रहा है। नोएडा की तरफ सड़क का काम पूरा हो गया है। वहीं ग्रेटर नोएड की तरफ 200 मीटर की दूरी में अड़चन बनी हुई है। जमीन न मिलने की वजह से परियोजना के पूरा होने में देरी हो गई।
काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा
वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार निम ने बताया कि सड़क बनाने के लिए किसान ने सहमति दे दी है। इससे जुड़ी अन्य औपचारिकता पूरी कर जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा की तरफ सड़क की कुल लंबाई लगभग एक किलोमीटर है। इस पर लगभग 25 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के सीईओ एनजी रवि कुमार ने संपर्क मार्ग का निर्माण शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि पुल शुरू होते ही लोग इस वैकल्पिक मार्ग से आवाजाही कर सकें।
एक्सप्रेसवे से 30 से अधिक सेक्टर जुड़ जाएंगे
इस परियोजना के पूरा होने पर करीब 30 से अधिक सेक्टर और आसपास के गांव सीधे नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएंगे। ग्रेटर नोएडा से एक्सप्रेसवे पर सफर करने के लिए परीचौक नहीं जाना पड़ेगा। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे होकर अभी वाया परीचौक होकर एलजी चौक, कलेक्ट्रेट, सूरजपुर, गामा, बीटा जाने के लिए 16 किमी का चक्कर लगाना पड़ता है। नया रास्ता मिलने से सफर का समय करीब 20 मिनट घट जाएगा। वाहन चालक एक्सप्रेसवे से ग्रेटर नोएडा के एलजी चौक महज सात से आठ मिनट में पहुंच जाएंगे।
स्पीड ब्रेकर के लिए फिर आवेदन मांगे
नोएडा के सेक्टर-150 में टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर बनवाने के लिए जारी किए गए दूसरे टेंडर में कोई एजेंसी आगे नहीं आई। अब तीसरी बार टेंडर जारी किया गया है। सेक्टर में 27 टेबल टॉप ब्रेकर बनवाए जाएंगे। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना पर 7.18 करोड़ रुपये की लागत अनुमानित है। बेसमेंट के लिए बिल्डर साइड पर खोदे गए गड्ढे में 16 जनवरी की रात डूबने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत हो गई थी। इसके बाद जांच में सामने आया था कि ऐसी सुनसान सड़कों पर विटुमिन कंक्रीट के ब्रेकर की जगह रंबल स्ट्रिप या टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर होना चाहिए था।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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