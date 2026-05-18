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काम की बात: गाजियाबाद में गोविंदपुरम से बापूधाम तक नया रोड बनेगा, हजारों लोगों को होगा फायदा

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद में गोविंदपुरम से मधुबन बापूधाम योजना को जोड़ने के लिए करीब आठ सौ मीटर का एक और मार्ग बनेगा। इसे बनाने के लिए जीडीए करीब 12 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इस मार्ग के बनने से क्षेत्र में रहने वाली 50 हजार से अधिक आबादी को फायदा होगा। प्राधिकरण ने अगले माह से काम शुरू करने का दावा है।

गाजियाबाद में गोविंदपुरम से बापूधाम तक नया रोड बनेगा, हजारों लोगों को होगा फायदा

गाजियाबाद में गोविंदपुरम से मधुबन बापूधाम योजना को जोड़ने के लिए करीब आठ सौ मीटर का एक और मार्ग बनेगा। इसे बनाने के लिए जीडीए करीब 12 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इस मार्ग के बनने से क्षेत्र में रहने वाली 50 हजार से अधिक आबादी को फायदा होगा। प्राधिकरण ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगले माह से काम शुरू करने का दावा है।

जीडीए करीब 80 के दशक में गोविंदपुरम आवासीय योजना लाया था। हालांकि, यह योजना 1997 के बाद बसना शुरू हुई थी। हापुड़ रोड के रास्ते ही गोविंदपुरम में आवाजाही होती थी। अब प्राधिकरण मधुबन बापूधाम योजना को विकसित करने में जुटा है। यह योजना दिल्ली-मेरठ रोड से जुड़ी हुई है, लेकिन योजना के प्रवेश मार्ग अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं है। ऐसे में प्राधिकरण मधुबन बापूधाम को बेहतर कनेक्टिविटी देने में जुटा है।

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नई सड़क गेट नंबर तीन से जुड़ेगी

वर्तमान में करीब एक किलोमीटर लंबा एक मार्ग गोविंदपुरम और मधुबन बापूधाम योजना को जोड़ता है, लेकिन वह क्षतिग्रस्त है। इस मार्ग को बेहतर तरीके से तैयार कराया जाएगा। साथ ही आठ सौ मीटर लंबी नई सड़क भी बनाई जाएगी। यह सड़क मधुबन बापूधाम के बुनकर मार्ट के पीछे से होते हुए गोविंदपुरम के गेट नंबर तीन से जुड़ेगी।

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पीएम आवास के फ्लैटों तक पहुंचना आसान

गोविंदपुरम योजना के पास प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत फ्लैट का निर्माण चल रहा है। इस मार्ग के बनने का सबसे अधिक फायदा प्रधानमंत्री आवासीय योजना को होगा, क्योंकि अभी इन मकानों तक पहुंचने के लिए स्वर्णजयंती पुरम से निकलकर जाना पड़ता है या फिर सदरपुरम की तरफ से लंबा घूमकर आना पड़ रहा है। नया मार्ग बनने से समाजवादी आवास तक भी पहुंचने में आसानी हो जाएगी।

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तिलपता गोलचक्कर पर जाम से राहत मिलेगी

उधर, ग्रेटर नोएडा के तिलपता गोलचक्कर पर सर्विस मार्ग और यूटर्न का निर्माण किया जा रहा है। यह काम अगले दो से तीन माह में पूरा होगा। परियोजना विभाग के अधिकारी के मुताबिक 130 मीटर चौड़ी सड़क पर तिलपता गोलचक्कर से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के ओवरब्रिज तक सर्विस रोड का निर्माण जारी है। यह सात मीटर चौड़ी होगी। नोएडा एयरपोर्ट से अगले महीने हवाई जहाजों की उड़ान शुरू होने के बाद ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाएगा। इसलिए सड़कें चौड़ी की जा रही।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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