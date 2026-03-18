गौशाला फाटक से एनएच-9 तक नए सिरे से बनेगी सड़क, पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ भी बनेगा
गौशाला फाटक से एनएच-9 तक मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (सीएम ग्रिड) योजना में सड़क बनाई जाएगी। इसकी शासन ने मंजूरी दे दी है। दो किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण पर करीब 38 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। नगर निगम जल्द टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगा।
गौशाला फाटक से एनएच-9 तक मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (सीएम ग्रिड) योजना में सड़क बनाई जाएगी। इसकी शासन ने मंजूरी दे दी है। दो किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण पर करीब 38 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। नगर निगम जल्द टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगा।
नगर निगम ने कुछ माह पहले गौशाला फाटक से एनएच-9 तक सीएम ग्रिड योजना में सड़क बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। शासन ने यह प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। सीएम ग्रिड योजना के सभी कार्य अब तक ट्रांस हिंडन क्षेत्र में चल रहे हैं। मौजूदा समय में दो किलोमीटर लंबी सड़क बदहाल है। इस पर अतिक्रमण के कारण जाम रहता है। इससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
अतिक्रमण पर भी रोक लगेगी
स्थानीय लोग कई बार अतिक्रमण हटवाने की मांग कर चुके। अब सीएम ग्रिड के तहत सड़क बनने से लोगों को राहत मिलेगी। इस पर अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। निगम के मुख्य अभियंता एनके चौधरी ने बताया कि सीएम ग्रिड योजना के तहत बनने वाली सड़कों में मजबूत लेयर डाली जाती है। जल निकासी के लिए अलग से नाला बनाया जाएगा। पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ, ऊर्जा बचाने वाली स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी।
सड़क के दोनों तरफ पौधे लगाए जाएंगे
सड़क के दोनों तरफ कई तरह के पौधे लगाए जाएंगे। घास भी लगाई जाएगी। पैदल चलने वाले लोगों के लिए फुटपाथ बनेगा। फुटपाथ बनाने के लिए सड़क की चौड़ाई कम की जा सकती है। बिजली के तारों को भूमिगत किया जाएगा। पेयजल पाइप लाइन भूमिगत होगी। निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता का कहना है का मुख्य उद्देश्य सड़क को आधुनिक बनाना, लोगों को सुविधा देना है।
फुटपाथ के पास ही साइकिल चलाने की सुविधा रहेगी
पर्यावरण-अनुकूल विकास: सड़कों को ईको-फ्रेंडली बनाया जाएगा, जिसमें हरियाली पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
सुविधाएं: पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ बनेगा।
भूमिगत बिजली के तार: बिजली के तारों को भूमिगत किया जाएगा, जिससे सौंदर्यीकरण पर असर नहीं पड़ेगा।
साइकिल और पैदल यात्री को सुविधा: सड़कों पर साइकिल और पैदल चलने वालों की सुविधा का ध्यान रखा है। फुटपाथ के पास ही साइकिल चलाने की सुविधा रहेगी।
जल निकासी की सुविधा: जल निकासी के लिए नाला बनाया जाएगा। सड़कों पर जलभराव नहीं होगा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।