नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ेगी एक और नई सड़क, एक दर्जन से अधिक सेक्टरों को भी फायदा, क्या है प्लान

नोएडा एयरपोर्ट से अब एक और नई सड़क को जोड़ने की तैयारी है, जो 120 मीटर चौड़ी सड़क हो। यमुना प्राधिकरण ने इसके लिए कई गांवों के किसानों से जमीन खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह सड़क एक्सप्रेसवे के दाहिनी तरफ पड़ने वाले 13 से ज्यादा सेक्टर की मुख्य सड़क होगी।

उत्तर प्रदेश के जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अब एक और नई सड़क को जोड़ने की तैयारी है। यह 120 मीटर चौड़ी सड़क होगी, जिसे एयरपोर्ट से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सड़क सलारपुर अंडरपास से सेक्टर-22ई तक करीब 8 किलोमीटर तक बनी है, जबकि 2 किलोमीटर का हिस्सा वर्तमान में निमार्णाधीन है। अब इसे 5 किलोमीटर और आगे बढ़ाकर एयरपोर्ट के इंटरचेंज के पास फलैदा कट से जोड़ा जाएगा।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के अधिकारी ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे के दाहिनी तरफ 15.10 किलोमीटर लंबी और 120 मीटर चौड़ी सड़क को पूरा करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसके लिए तकीपुर बांगर समेत कई गांवों के किसानों से जमीन खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह एक्सप्रेसवे के दाहिनी तरफ पड़ने वाले 13 से ज्यादा सेक्टर की मुख्य सड़क होगी।

इन सेक्टरों को जोड़ेगी सड़क यह सड़क पूरी होने के बाद यीडा के सेक्टर-24, 24ए, 25, 22ए, 22बी, 22सी, 22डी, 22ई, 22एफ, 23ए, 23बी, 23सी, 23डी, 23ई समेत अन्य सेक्टरों को आपस में जोड़ेगी। इनमें आवासीय, संस्थागत और मिक्स लैंड सभी प्रकार के सेक्टर शामिल है। फिलहाल आधी से ज्यादा सड़क अधूरी है। हालांकि, प्राधिकरण ने किसानों की सहमति से अब भूमि की खरीद शुरू कर दी है। यह पूरी सड़क सलारपुर से फलैदा कट से बनेगी। इसके आगे यमुना और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला इंटरचेंज है। इससे जुड़ाव के लिए सड़क पहले से बनी हुई है। इस कनेक्टिविटी से लोगों को एयरपोर्ट पहुंचना में आसानी होगी।

यमुना प्राधिकरण के सीईओ आरके सिंह का कहना है कि नोएडा एयरपोर्ट तक सुगम आवागमन के लिए 120 मीटर चौड़ी सड़क भी बनेगी। इसे इंटरचेंज के पास फलैदा कट से जोड़ा जाएगा। यह सड़क यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ी है। भविष्य में इसे 130 मीटर और पलवल खुजा मार्ग से भी जोड़ा जाएगा।

पलवल-खुर्जा मार्ग से भी जुड़ेगी इस सड़क को भविष्य में आगे बढ़ाकर पलवल-खुर्जा मार्ग तक बनाया जाएगा। साथ ही, सेक्टर-17 के पास इसे प्रस्तावित 130 मीटर चौड़ी सड़क से भी जोड़ा जाएगा। इन सड़कों के बनने से शहर के लिए गोलाकार आकृति में सड़क कनेक्टिविटी हो जाएगी। 130 मीटर चौड़ी सड़क भी पलवल खुर्जा से जोड़ी जानी है। दोनों सड़कें पूरी होने के बाद बनने वाली गोलाकार आकृति के अंदर ही अधिकांश सेक्टर हो जाएंगे, जिससे शहर की आंतरिक कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी।