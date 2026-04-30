न्यू राव तुलाराम फ्लाईओवर पर लगेंगे साउंड बैरियर, साउथ दिल्ली के कई इलाकों में रहने वालों को मिलेगी राहत
दक्षिणी दिल्ली के 2.70 किलोमीटर लंबे न्यू राव तुला राम फ्लाईओवर पर साउंड बैरियर लगाए जाएंगे। इस काम पर 4.20 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। पीडब्ल्यूडी ने इसके लिए फंड भी स्वीकृत कर दिया है। इससे फ्लाईओवर के आसपास के इलाके में रहने वालों लोगों को शोर से राहत मिलेगी।
दक्षिणी दिल्ली के न्यू राव तुला राम फ्लाईओवर पर साउंड बैरियर लगाए जाएंगे। इससे फ्लाईओवर के आसपास के इलाके में रहने वालों लोगों को शोर से राहत मिलेगी। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने इस काम के लिए 4.20 करोड़ रुपये का फंड स्वीकृत कर दिया है। तीन माह के भीतर साउंड बैरियर लगा दिए जाएंगे।
न्यू राव तुला राम फ्लाईओवर 2.70 किलोमीटर लंबा है। इसके आसपास कई रिहायशी इलाके हैं, जिनमें रहने वाले वाहनों के शोर से परेशान रहते हैं। यहां शिक्षण संस्थानों में छात्रों को पढ़ाई में समस्या होती है। सेना से जुड़े एक दफ्तर से भी लगातार शिकायतें आ रही थीं। इनको संज्ञान लेकर शोर की समस्या का समाधान करने के लिए फ्लाईओवर के दोनों ओर साउंड बैरियर लगाने का निर्णय लिया गया है।
घरों तक वाहनों का शोर नहीं पहुंचेगा
पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारी की मानें तो इस कदम से आरके पुरम सेक्टर-पांच, सेक्टर-सात, सेक्टर-आठ, वसंत विहार ए-ब्लॉक, बी-ब्लॉक और सी-ब्लॉक में रहने वालों के घरों तक वाहनों का शोर नहीं पहुंचेगा। आरकेपुरम केंद्रीय विद्यालय भी इस फ्लाईओवर से सटा है, उनकी समस्या भी कम होगी।
अगले माह से शुरू होगा काम
फ्लाईओवर पर साउंड बैरियर लगाने का काम अगले माह से शुरू हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने बताया कि इस पहले से तैयार पॉलीकार्बोनेट शीट होती है, जो आवाज को अवशोषित करने में सक्षम होती है। इसे लोहे के खांचों में लगाया जाता है। उन्होंने बताया कि इस काम में ज्यादा समय नहीं लगता। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
15 डेसिबल तक कम होगा शोर
लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारी ने बताया कि फ्लाईओवर की साइड वॉल पर करीब तीन फीट ऊंचे साउंड बैरियर लगाए जाएंगे। ये वाहनों से निकलने वाली आवाज को 15 डेसिबल तक कम करने में सक्षम होंगे। इससे आवाज का स्तर घटकर इतना हो जाएगा कि कानों को नहीं चुभेगा।