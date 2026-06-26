दिल्ली के पास बनने वाले 3 नए रेल कॉरिडोर से यूपी के 10 शहरों को मिलेगा फायदा
मास्टर प्लान 2041 के तहत दिल्ली के आसपास तीन नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इनसे पश्चिमी यूपी के कई शहरों को बड़ा फायदा होने वाला है। पश्चमी यूपी की कनेक्टिविटी हरियाणा और राजस्थान के प्रमुख केंद्रों से अच्छी हो जाएगी।
दिल्ली-एनसीआर की रंगत तेजी से बदलने जा रही है। आबादी और आकार में तेजी से बढ़ रहे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) को 2041 तक जिस नए स्वरूप में बदलने के लिए मास्टर प्लान पर काम हो रहा है उसके तहत ना सिर्फ रोजगार और आवास के लिए बड़े पैमाने पर ढांचे का विकास किया जा रहा है, बल्कि घंटों का सफर मिनटों में कराने के लिए परिवहन व्यवस्था भी शानदार होगी। एक लक्ष्य है भी है कि दिल्ली को जाम मुक्त रखने के लिए एनसीआर के दूसरे शहरों को आपस में इस तरह कनेक्ट कर दिया जाए कि लोग राजधानी में आए बिना एक से दूसरे स्थान पर आवाजाही कर सकेंगे।
मास्टर प्लान 2041 के तहत दिल्ली के आसपास कम से कम तीन नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इन तीनों कॉरिडोर का एक बड़ा हिस्सा यूपी से होकर हरियाणा और राजस्थान तक जुड़ेगा। नोएडा और गाजियाबाद के साथ यूपी के करीब 10 शहर इन कॉरिडोर से जुड़ जाएंगे। खास बात यह है कि इन कॉरिडोर से जिन शहरों को जोड़ा जाएगा वे आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहे हैं।
यूपी के किन शहरों को जोड़ा जाएगा
पहला कॉरिडोर जो दिल्ली के सबसे करीब से गुजरेगा वह गाजियाबाद और बागपत को हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और सोनीपत से गुजरेगा। इस कॉरिडोर पर आने वाले हरियाणा और यूपी के शहर बेहद सघन हैं और रेल कॉरिडोर से इन शहरों की बड़ी आबादी को लाभ मिलने वाला है।
एक दूसरा कॉरिडोर पश्चिमी यूपी के कई शहरों को हरियाणा और राजस्थान के शहरों से जोड़ने वाला है। मेरठ, बुलंदशहर, शामली, खुर्जा जैसे शहर ना सिर्फ आपस में जुड़ेंगे, बल्कि इनकी कनेक्टिविटी पानीपत, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी जैसे हरियाणा के कई शहरों से हो जाएगी।
तीसरे कॉरिडोर में पश्चिमी यूपी के कुछ और जिले और शहर राजस्थान और हरियाणा से कनेक्ट हो जाएंगे। इससे यूपी के मथुरा, अलीगढ़, डिबाई, मुजफ्फरनगर को हरियाणा के जींद, भिवानी, नारनौल से और राजस्थान के अलवर से कनेक्ट किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
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