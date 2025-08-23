गुरुग्राम में न्यू पालम विहार के साईं चौक से श्रीराम चौक तक की सड़क बनेगी ‘मॉडल रोड’, ये होंगे काम

गुरुग्राम नगर निगम ने शहर की सड़कों को आधुनिक और बेहतर बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। न्यू पालम विहार में साई चौक से श्रीराम चौक तक की सड़क को मॉडल सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा।

गुरुग्राम नगर निगम ने शहर की सड़कों को आधुनिक और बेहतर बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। न्यू पालम विहार में साईं चौक से श्रीराम चौक तक की सड़क को मॉडल रोड के रूप में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना पर करीब डेढ़ करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसको लेकर निगम ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है।

निगम अधिकारियों का दावा है कि अगले माह के अंत तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अभी तक सड़क पर अतिक्रमण के साथ-साथ सड़क बदहाल स्थिति में है। इस कारण यहां सड़क की मरम्मत आदि को लेकर स्थानीय लोगों ने निगम में शिकायत भी की थी। इसी को लेकर निगम ने सड़क को मॉडल रोड बनाने की योजना तैयार की है। ट्रायल के तौर पर इस सड़क को मॉडल सड़क के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह ट्रायल सफल होता है तो फिर शहर की सौ किलोमीटर सड़कों को मॉडल बनाने का काम किया जाएगा।

नगर निगम की योजना इस सड़क को एक सुविधाजनक और सुंदर मार्ग के रूप में विकसित करने की है। डेढ़ किलोमीटर लंबी इस सड़क पर कई नई सुविधाएं जोड़ी जाएंगी।

100 किलोमीटर सड़कों को बनाने की है योजना यह परियोजना गुरुग्राम को एक 'स्मार्ट सिटी' बनाने की निगम की बड़ी योजना का हिस्सा है। नगर निगम ने शहर में कुल 100 किलोमीटर सड़कों को मॉडल सड़कों के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में न्यू पालम विहार की इस सड़क को चुना गया है। निगम ने इस परियोजना के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है, और उम्मीद है कि अगले महीने से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद न केवल इस क्षेत्र में यातायात सुगम होगा, बल्कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। यह कदम शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और गुरुग्राम को देश के सबसे बेहतर शहरों में से एक बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।

लोगों को ये सुविधाएं मिलेंगी ● चौड़ी सड़कें और फुटपाथ: सड़क को चौड़ा किया जाएगा और पैदल चलने वालों के लिए आरामदायक फुटपाथ बनाए जाएंगे।

● साइकिल ट्रैक: साइकिल सवारों की सुरक्षा और सुविधा के लिए एक अलग साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाएगा।

● बैठने के लिए बेंच: जगह-जगह बैठने के लिए बेंच लगाए जाएंगे।

● स्ट्रीट लाइट और हरियाली: सड़क को डिजाइनर स्ट्रीट लाइटों से रोशन किया जाएगा और दोनों तरफ हरियाली बढ़ाई जाएगी, जिससे मार्ग और भी आकर्षक लगेगा। इसके अलावा यहां डिजाइनदार लाइटें बिजली विंग की तरफ से और बागवानी विंग की तरफ से सड़क पर हरियाली बढ़ाने का काम किया जाएगा।