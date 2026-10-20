नया नोएडा शहर सभी सुख-सुविधाओं से संपन्न होगा। इसे 80 गांवों की जमीन पर विकसित किया जाएगा। सरकार की ओर से इसके लिए बजट जारी किया चुका है। इसमें चौड़ी-चौड़ी सड़कें बनाई जाएंगी। साथ ही नलों में गंगाजल सप्लाई किया जाएगा।

गौतमबुद्ध नगर में अब नए नोएडा को बसाने का सपना साकार होने जा रहा है। 80 गांवों की जमीन पर विकसित होने वाले इस शहर के लिए बजट आवंटित हो चुका है। प्राधिकरण का दावा है कि इस शहर में चौड़ी सड़कें होंगी और लोगों को गंगाजल मिलेगा।

नए नोएडा में चार गांव और जोड़ने की सिफारिश नोएडा प्राधिकरण की जीएम प्लानिंग मीना भार्गव ने कहा कि नए नोएडा को इनवेस्टमेंट रीजन के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसका क्षेत्रफल करीब 200 वर्ग किलोमीटर होगा। नोएडा का क्षेत्रफल 203 वर्ग किलोमीटर है। नोएडा के बराबर ही नए नोएडा को भी करने के लिए चार गांव और जोड़ने की सिफारिश की गई है। नए नोएडा की खासियत इसकी चौड़ी-चौड़ी सड़कें होंगी। नए नोएडा के बीच से निकलने वाली 130 मीटर चौड़ी ग्रिड रोड से पूरा शहर जुड़ेगा। इसके बाद 105, 75, 70, 60, 45 मीटर चौड़ी सड़कें दोनों तरफ निकाली जाएंगी। उन्होंने कहा कि नए नोएडा के बीच से गुजरने वाली 130 मीटर चौड़ी सड़क पर किसी भी वाहन चालक के पहुंचने के बाद दाएं या बाएं नए नोएडा के अंतिम छोर पर जाने के लिए मुश्किल से 30 मिनट का समय लगेगा। कनेक्टिविटी का प्लान भविष्य की जरूरतों और भारी वाहनों के हिसाब से किया गया है।

भूजल की आपूर्ति नहीं होगी नए नोएडा में पानी की किल्लत नहीं होगी। प्राधिकरण यहां जो पानी सप्लाई करेगा, उसका एक प्रतिशत भी जमीन से नहीं निकाला जाएगा। प्रस्तावित नक्शे में किनारे से गंग नहर गुजर रही है और उससे कटने वाली दो नहरें अंदर से निकल रही हैं। इन नहरों को और विकसित किया जाएगा। इनके किनारे ही 310 एमएलडी क्षमता वाले छह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। इनमें दो 70-70 एमएलडी और एक 30 एमएलडी क्षमता का प्लांट गंग नहर के किनारे होगा।

अधिकारियों की तैनाती नए नोएडा में जमीन अधिग्रहण के लिए दो जीएम, 10 वरिष्ठ प्रबंधक और दो लेखपाल की तैनाती कर दी गई है। पहले दो चरण के लिए 32 गांव चिह्नित कर लिए गए हैं। इसमें 281 किसानों ने प्राधिकरण को अपनी जमीन देने की सहमति दे दी है और प्राधिकरण पहले ही 100 करोड़ का बजट आवंटित कर चुका है।

मुआवजा दर तय हो चुकी प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि किसानों से आपसी सहमति और लैंड पूलिंग मॉडल के आधार पर जमीन ली जाएगी। पहले दो चरणों के लिए 5725 रुपये प्रति वर्ग मीटर की मुआवजा दर तय की जा चुकी है। किसानों को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की नीति के तर्ज पर छह प्रतिशत विकसित आबादी भूखंड भी मिलेगा। तीसरे और चौथे फेज के लिए यमुना की तर्ज पर मुआवजा 4558 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मिलेगा। इसके अलावा सात प्रतिशत का विकसित आबादी भूखंड दिया जाएगा। पहले चरण में अधिग्रहित जमीन का मुआवजा दिसंबर 2026 से मार्च 2027 के बीच पूरा होगा। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार 18 अक्टूबर 2024 के बाद नए नोएडा के लिए चिह्नित 80 गांवों की सीमा के अंदर कोई भी निर्माण पूरी तरह अवैध माना जाएगा।

50 साल पहले बसाया गया था नोएडा नोएडा की स्थापना 17 अप्रैल 1976 को हुई थी। इसे ही न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहते हैं। नोएडा की महत्ता लगातार बढ़ती गई और 6 मई 1997 को गाजियाबाद के दादरी, बिसरख और बुलंदशहर के जेवर और दनकौर ब्लॉक को जोड़कर गौतमबुद्ध नगर जिला बना दिया गया। इसी गौतमबुद्ध नगर जिले में 28 जनवरी 1991 को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम से दूसरा औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाया गया। इसके करीब दस साल बाद 24 अप्रैल 2001 को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम से तीसरे प्राधिकरण का गठन किया गया।