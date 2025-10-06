new noida master plan one year land acquisition stuck delay नए नोएडा के मास्टर प्लान को सालभर, जमीन अधिग्रहण पर फंसा पेंच; मुआवजे की दर तय नहीं, Ncr Hindi News - Hindustan
नए नोएडा के मास्टर प्लान को सालभर, जमीन अधिग्रहण पर फंसा पेंच; मुआवजे की दर तय नहीं

नए नोएडा के मास्टर प्लान-2041 को शासन से मंजूरी मिले एक साल हो गया है, पर प्राधिकरण और जिला प्रशासन मुआवजा दरें तय नहीं कर पाए हैं, जिससे जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाMon, 6 Oct 2025 07:24 AM
दादरी और बुलंदशहर के 80 गांवों की जमीन पर बनने वाले नए नोएडा के मास्टर प्लान को शासन से मंजूर हुए एक साल हो गया। इसके बावजूद प्राधिकरण और जिला प्रशासन के अफसर जमीन अधिग्रहण के लिए मुआवजा दरें तय नहीं कर सके।

इससे जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। दूसरी ओर, जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तो शुरू नहीं हुई पर संबंधित गांवों में सरकारी जमीनों पर कॉलोनियां काटने का काम तेजी से चल रहा है। दादरी-नोएडा-गाजियाबाद इंवेस्टमेंट रीजन (डीएनजीआईआर) के रूप में विकसित किया जाएगा। इसको नए नोएडा के नाम से जाना जाएगा।

पिछले साल 18 अक्तूबर को शासन ने नए नोएडा के मास्टर प्लान-2041 को मंजूरी दे दी थी। शासन की मंजूरी के बाद नोएडा प्राधिकरण ने इसका प्रकाशन करवा दिया। उस समय अधिकारियों ने दावा किया था कि जनवरी-फरवरी 2025 तक मुआवजा दरें तय कर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया की शुरू कर दी जाएगी। नया नोएडा 209.11 वर्ग किमी में यानी 20 हजार 911.29 हेक्टेयर में बसाया जाएगा। इसके लिए 80 गांवों की जमीन अधिग्रहीत की जाएगी। इस मास्टर प्लान को चार फेज में पूरा किया जाएगा। यह मास्टर प्लान एसपीए (स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट) दिल्ली ने बनाया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-27 तक इसके 3165 हेक्टेयर को विकसित किया जाएगा। इसी तरह 2027 से 2032 तक 3798 हेक्टेयर एरिया को विकसित किया जाएगा।

इसके बाद 2032-37 तक 5908 हेक्टेयर और अंत में 2037-41 तक 8230 हेक्टेयर जमीन को विकसित करने का प्लान है।खास बात यह है कि प्राधिकरण के अधिकारियों ने नए नोएडा को बसाने की शुरुआत नहीं की हो, लेकिन वहां कॉलोनाइजरों ने डेरा डाल दिया है। जमीनों पर कॉलोनियां काटी जा रही हैं। जमीनों के रेट तेजी से बढ़ रहे हैं। गांवों में भी खाली जमीन पर किसान रातों-रात निर्माण कर रहे हैं।

कार्यालय भी नहीं खुल सका, कर्मचारी भी नहीं मिले

प्राधिकरण के अधिकारियों ने संबंधित गांवों में जाकर अस्थाई कार्यालय के लिए जमीन देखी थी। ईस्टर्न पेरिफेरल के पास जहां वह सिंक्रदाबाद की तरफ निकलता है, वहां पर कार्यालय खोला जाना था लेकिन अभी तक यह भी नहीं खुल सका है। यही नहीं प्राधिकरण ने शासन से जमीन अधिग्रहण के लिए भूलेख व नियोजन विभाग से संबंधित तहसीलदार, नायाब तहसीलदार, लेखपाल आदि कर्मचारी मांगे थे, जो अभी तक नही मिले है।

अधिग्रहण के लिए एक हजार करोड़ रिजर्व

पिछले साल हुई प्राधिकरण की 213 वीं बोर्ड में करीब 1 हजार करोड़ रुपए जमीन अधिग्रहण के रिजर्व किए गए थे। जिनका पूरे वित्त वर्ष में उपयोग नहीं हो सका। अधिकारियों ने बताया कि यह पैसा पहले फेज में जमीन अधिग्रहण के लिए रिजर्व किया गया है लेकिन जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू नहीं होने के कारण इस धनराशि का अभी तक उपयोग शुरू नहीं हो सका है।

एसपीए ने बनाया था मास्टर प्लान

प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि नए नोएडा का मास्टर प्लान एसपीए (स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट) दिल्ली ने बनाया था। यह प्लान करीब ढाई साल पहले पहले बनकर तैयार हो गया था।