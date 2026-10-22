नए नोयडा को 350 किसान देंगे अपनी जमीन, जानिए कब शुरू होगी बैनामा की प्रक्रिया?
नए नोएडा के लिए दादरी और बुलंदशहर के सात गांवों के करीब 350 किसानों ने 80 हेक्टेयर जमीन देने की सहमति दी है। जमीन अधिग्रहण के लिए मुआवजा दर तय होने के बाद गांवों में किसानों से बातचीत और शिविर लगाने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। प्राधिकरण कब से बैनामे की प्रक्रिया शुरू होगी।
दादरी और बुलंदशहर के 80 गांवों की जमीन पर बसने वाले नए नोएडा के लिए आपसी सहमति से जमीन देने वाले किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक सात गांवों के करीब 350 किसानों ने सहमति पत्र प्राधिकरण को सौंप दिया है। इन 350 किसानों की 80 हेक्टेयर जमीन है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि दीवाली बाद बैनामे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
पिछले महीने हुई बोर्ड बैठक में नए नोएडा के किसानों के लिए जमीन अधिग्रहण को मुआवजा दर तय कर दी गई थी। इस संबंध में मिनिट्स भी जारी कर दिए गए हैं। अब प्राधिकरण ने जमीन लेने के लिए गांवों में शिविर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे पहले बीते एक महीने में प्राधिकरण के अधिकारी करीब 50 गांवों के प्रधान व लोगों के साथ बैठक कर चुके हैं।
इस बैठक में आपसी सहमति से जमीन लेने की चर्चा की गई। प्राधिकरण के एसीईओ पुष्पराज सिंह ने बताया कि अब तक सात गांवों के करीब 350 किसान जमीन देने के लिए सहमति पत्र प्राधिकरण को दे चुके हैं। बाकी किसानों से भी प्राधिकरण की टीम बात कर रही है। आने वाले दिनों में सहमति देने वाले किसानों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी होने की उम्मीद है।
नया नोएडा यानी दादरी-नोएडा-गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन (DNGIR) को दादरी और बुलंदशहर के 80 गांवों की जमीन पर करीब 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित करने की योजना है। इसका उद्देश्य उद्योगों और निवेश को बढ़ावा देना है। योजना के मुताबिक, शहर के बीच से 130 मीटर चौड़ी ग्रिड रोड गुजरेगी और इससे 105, 75, 70, 60 और 45 मीटर चौड़ी सड़कें जुड़ेंगी। यहां पेयजल के लिए भूजल के बजाय गंग नहर के पानी का इस्तेमाल होगा। इसके लिए छह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की योजना है, जिनकी कुल क्षमता 310 एमएलडी होगी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
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