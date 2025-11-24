Hindustan Hindi News
New Noida : नए नोएडा की मुआवजा दरें को लिए नए फॉर्मूला पर विचार, बोर्ड बैठक में होंगी तय

यमुना प्राधिकरण के जरिये बसाए जा रहे जेवर क्षेत्र और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जरिये बसाए जाने वाले फेज-टू की मुआवजा दरों को नए नोएडा में लागू किया जा सकता है। इसको लेकर नोएडा प्राधिकरण ने मुआवजा दरों से संबंधित प्रस्ताव तैयार किया है।

Mon, 24 Nov 2025 07:33 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
यमुना प्राधिकरण के जरिये बसाए जा रहे जेवर क्षेत्र और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जरिये बसाए जाने वाले फेज-टू की मुआवजा दरों को नए नोएडा में लागू किया जा सकता है। इसको लेकर नोएडा प्राधिकरण ने मुआवजा दरों से संबंधित प्रस्ताव तैयार किया है। अब इन मुआवजा दर से संबंधित प्रस्ताव को आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।

बुलंदशहर और दादरी के 80 गांवों की जमीन पर दादरी-नोएडा-गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन (नया नोएडा) बसाया जाना है। किसानों से आपसी समझौते के आधार पर जमीन लेने पर दरें क्या रखी जाएं, इसको लेकर कुछ दिन पहले नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण की बैठक हुई थी।

सूत्रों की मानें तो इस बैठक में अधिकारियों ने यह तय किया है कि नए नोएडा में जमीन की मुआवजा दरें यमुना प्राधिकरण से ज्यादा नहीं रखी जाएं। यह मानक नए नोएडा के साथ ही ग्रेटर नोएडा फेज-2 में भी प्रभावी होगा।

यमुना प्राधिकरण जिस क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण कर रहा है उसी क्षेत्र की भौगौलिक और विकास की स्थिति वाला क्षेत्र नया नोएडा का भी है। मुख्यमंत्री स्तर से ही यमुना प्राधिकरण क्षेत्र की मुआवजा दरों पर कुछ महीने पहले मुहर लगी थी। अब इन्हीं मुआवजा दरों के आसपास नए नोएडा की मुआवजा दर तय की जानी हैं।

अधिकारियों ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक अगले महीने होगी। इस बैठक में मुआवजा दरों से संबंधित प्रस्ताव रखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर नोएडा की मुआवजा दरों में भी बढ़ोत्तरी की जा सकती है।

एक साल पहले मास्टर प्लान को मिली थी मंजूरी

नए नोएडा के मास्टर प्लान-2041 को यूपी कैबिनेट ने 18 अक्टूबर 2024 को मंजूरी दे दी थी। नोएडा प्राधिकरण मौके पर एक अस्थायी दफ्तर की जमीन भी देखा चुका है। अब मुआवजा दरों को लेकर मंथन चल रहा है। प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि शुरुआत के लिए अस्थायी दफ्तर के लिए जमीन सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र के पास जोखाबाद और सांवली गांव में देखी गई है। करीब 10 हजार वर्गमीटर जमीन दफ्तर के लिए ली जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक यहां पर मास्टर प्लान में औद्योगिक के साथ ही संस्थागत उपयोग की भी है। लेकिन संस्थागत जमीन पर अभी भूखंड नहीं निकाले जाएंगे। पहली स्कीम औद्योगिक व लॉजिस्टिक प्लॉट की आएगी। यह भूखंड सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र के पास होंगे।

