नए नोएडा के लिए हाइब्रिड मॉडल से जमीन अधिग्रहण का प्लान, 80 गांवों की जगह बसेगा सुंदर शहर

New Noida : नए नोएडा में जमीन अधिग्रहण पर अगले डेढ़ महीने में शासन स्तर से मुहर लग सकती है। अब तक की तैयारी के हिसाब से हाइब्रिड मॉडल के तहत जमीन लेने की योजना तैयार की जा रही है। 

Dec 27, 2025 11:35 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
नए नोएडा में जमीन अधिग्रहण पर अगले डेढ़ महीने में शासन स्तर से मुहर लग सकती है। अब तक की तैयारी के हिसाब से हाइब्रिड मॉडल के तहत जमीन लेने की योजना तैयार की जा रही है। नोएडा प्राधिकरण या अन्य कोई डेवलपर आपसी सहमति से सीधे किसान से जमीन ले सकता है। इसके अलावा जिला प्रशासन के जरिये भी जमीन अधिग्रहण का विकल्प रहेगा।

दादरी और बुलदंशहर के 80 गांवों की जमीन पर नया नोएडा बसाया जाना है। नए नोएडा को कागजों में डीएनजीआईआर (दादरी-नोएडा-गाजियाबाद विशेष निवेश क्षेत्र) का नाम दिया गया है। नया नोएडा चार चरणों में बसाया जाना प्रस्तावित है। अब इसको बसाने के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इससे पहले मुआवजा दरें तय की जाएंगी। अधिकारियों का कहना है कि मुआवजा दरें तय करने के लिए जनवरी महीने में बैठक की जाएगी। नोएडा प्राधिकरण ने मुआवजा दरों से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर लिया है।

इसके साथ-साथ जमीन अधिग्रहण किस प्रक्रिया के तहत किया जाना है, इसका मॉडल तय करने को लेकर भी शासन स्तर पर प्रक्रिया चल रही है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में शासन स्तर पर एक बार बैठक हो चुकी है। अभी तक की तैयारी के हिसाब से हाइब्रिड मॉडल के तहत जमीन लेने की तैयारी है। इस मॉडल के तहत नोएडा प्राधिकरण या अन्य कोई डेवलपर सीधे किसान से आपसी सहमति से जमीन ले सकता है।

इसके अलावा जिला प्रशासन के जरिये धारा-4 व 6 की प्रक्रिया तहत भी जमीन अधिग्रहण करने का विकल्प रहेगा। अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि जमीन लेने के लिए हाइब्रिड मॉडल को अपनाए जाने की संभावना अधिक है।

ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और जीटी रोड के जंक्शन के पास, जोखाबाद और सांवली के पास से जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उम्मीद है कि अगले एक-डेढ़ महीने में इस पर मुहर लग जाएगी। इसके बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।

गौरतलब है कि डीएनजीआईआर के मास्टर प्लान 2041 को उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2024 में मंजूरी दे दी दी थी।

तीन तहसीलदार और कानूनगो मांगे : नए नोएडा में जमीन अधिग्रहण के लिए नोएडा प्राधिकरण ने एक बार फिर शासन से अधिकारी-कर्मचारी मांगे हैं। अधिकारियों ने बताया कि अब तीन तहसीलदार, छह कानूनगो व लेखपाल मांगे हैं। कुछ तहसीलदार ने प्राधिकरण में आने के लिए सहमति जताई है।

चार चरणों में विकसित किया जाएगा

प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि नए नोएडा को चार चरणों में बसाया जाना है। यह करीब 21 हजार हेक्टेयर जमीन पर बसाया जाएगा। वर्ष 2027 तक यह 3, 165 हेक्टेयर क्षेत्र में बसाया जाएगा। इसके बाद 2027-32 के बीच 3,798 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इसके बाद 2032-37 के बीच 5,908 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित किया जाएगा और अंत में, 2037-41 के बीच 8,230 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित किया जाएगा।

