New Noida : नए नोएडा में जमीन अधिग्रहण का विरोध, किसान 4 मांगों पर अड़े; चौपाल में किसी ने नहीं दी सहमति

New Noida : नोएडा प्राधिकरण को नए नोएडा के लिए जमीन अधिग्रहण के बीच किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जमीन लेने के लिए खदेड़ा मिल्क गांव में हुई चौपाल में लोगों ने किसी भी किसान ने जमीन देने के लिए सहमति नहीं दी। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं।

नए नोएडा के लिए जमीन अधिग्रहण का काम शुरू होने से पहले ही लोगों ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। नोएडा प्राधिकरण की ओर से जमीन लेने के लिए पहली बार खदेड़ा मिल्क गांव में आयोजित चौपाल में लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया। चौपाल समाप्त होने तक किसी भी किसान ने जमीन देने के लिए लिखित सहमति नहीं दी। ऐसे में अधिकारियों को लोगों के विरोध के बीच वापस लौटना पड़ा। किसानों ने ऐलान किया है कि आगामी रविवार को गांव में महापंचायत कर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी।

प्राधिकरण के अफसरों ने किसानों को बताए फायदे नोएडा प्राधिकरण की ओएसडी हर्षिता तिवारी के अलावा अन्य अधिकारी सोमवार को खदेड़ा मिल्क गांव में जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों से सहमति लेने पहुंचे थे। यहां आयोजित चौपाल में अधिकारियों ने किसानों को नए नोएडा में होने वाले संभावित विकास कार्य और भूमि अधिग्रहण नीति के तहत मिलने वाले लाभों की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि यहां होने वाले विकास से क्षेत्र में बेहतर सड़कें, बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे।

अपनी मांगों पर अड़े रहे किसान अधिकारियों की बात सुनने के बाद किसानों ने अपनी मांगों को प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों की दलीलों पर विरोध जताया। किसानों ने अपनी प्रमुख मांगें सामने रखते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण से पहले उनके हितों और गांव के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। किसानों की मांगों पर सहमति नहीं बनने के कारण प्राधिकरण की टीम को बिना किसी नतीजे के लौटना पड़ा।

किसान रविवार को करेंगे महापंचायत चौपाल के दौरान किसानों ने कहा कि यदि गांव की आबादी वाली जमीन भी अधिग्रहण की जद में आती है तो इससे ग्रामीणों के घरों और गांव की मौजूदा बसावट पर गंभीर असर पड़ सकता है। चौपाल के बाद किसानों ने आंदोलन की आगे की रणनीति तय करने के लिए रविवार को खदेड़ा मिल्क गांव में बड़ी महापंचायत बुलाने का ऐलान किया है। इसमें नए नोएडा क्षेत्र के गांवों के किसानों को शामिल करने का निर्णय लिया गया। महापंचायत में भूमि अधिग्रहण, मुआवजे, विकसित भूखंड और गांवों की आबादी को सुरक्षित रखने जैसे मुद्दों पर चर्चा कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। गांव में आयोजित चौपाल में डॉ. नवीन, नकुल तेवतिया, रविंद्र प्रधान, भोपाल सिंह प्रधान, रवि प्रधान, कपिल, एडवोकेट ऋषि टाइगर सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

किसानों की मांगें 1. अधिग्रहित की जाने वाली जमीन के बदले किसानों को एक करोड़ रुपये प्रति बीघा की दर से मुआवजा दिया जाए।

2. किसानों को जमीन के बदले 10 प्रतिशत विकसित भूखंड आवंटित किए जाएं।

3. गांव के चारों तरफ 300 मीटर तक आबादी का दायरा यथावत छोड़ा जाए, ताकि ग्रामीणों के आवास और गांव के अस्तित्व पर प्रतिकूल असर न पड़े

4. गांव के चारों तरफ 60 मीटर चौड़ी पेरिफेरल रोड बनाई जाए।

सात गांव सहमति दे चुके नए नोएडा के लिए अब तक सात गांवों के 350 किसान लिखित सहमति दे चुके हैं। इनकी 80 हेक्टेयर जमीन है। दिवाली बाद बैनामे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नए नोएडा के किसानों के लिए जमीन अधिग्रहण को मुआवजा दर तय कर दी गई थी। पहले दो चरण में ग्रेटर नोएडा के बराबर 6 प्रतिशत आबादी का भूखंड व 5725 रुपये प्रति वर्गमीटर जमीन का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं, तीसरे और चौथे चरण में यमुना प्राधिकरण के बराबर 4558 रुपये प्रति वर्ग मीटर मुआवजा तय किया गया है।