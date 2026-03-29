जेवर एयरपोर्ट से नए नोएडा को लगेंगे पंख, 6 लाख लोगों का बनेगा नया ठिकाना; दादरी से खुर्जा तक होगा विकास

New Noida : जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चालू होने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने 'नए नोएडा' (DNGIR) को बसाने की तैयारी तेज कर दी है। दादरी और बुलंदशहर के 80 गांवों की जमीन पर बसने वाले इस आधुनिक शहर के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जून महीने से शुरू होने की उम्मीद है।

जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने के साथ ही अब ‘नए नोएडा’ की योजना को रफ्तार मिलेगी। इस नए शहर को बसाने के लिए अगले दो से तीन महीने में जमीन अधिग्रहण शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए जमीन का अधिग्रहण हाईब्रिड मॉडल के आधार पर करने की योजना है।

नया नोएडा दादरी और बुलंदशहर के 80 गांवों की जमीन पर बसाया जाएगा। इसको कागजों में दादरी-नोएडा-गाजियाबाद-विशेष निवेश क्षेत्र (डीएनजीआईआर) नाम दिया गया है। इसका 2041 मास्टर प्लान तैयार किया जा चुका है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि जमीन अधिग्रहण के लिए मुआवजा दर तय करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मुआवजा दर तय करने की प्रक्रिया अप्रैल महीने में पूरी कर ली जाएगी। ऐसे में मई या जून से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पहले फेज के लिए जमीन मिलने की प्रक्रिया पूरी होते ही उसको बसाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। नए नोएडा को औद्योगिक शहर के रूप में बसाया जाएगा।

नए नोएडा में होगी छह लाख की आबादी अधिकारियों ने बताया कि अभी तक की तैयारी के हिसाब से हाइब्रिड मॉडल के तहत जमीन लेने की तैयारी है। इस मॉडल के तहत प्राधिकरण या अन्य कोई डेवलपर सीधे किसान से सहमति से जमीन ले सकता है। जिला प्रशासन के जरिये धारा-4 व 6 की प्रक्रिया तहत भी जमीन अधिग्रहण करने का विकल्प रहेगा। अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि जमीन लेने के लिए हाइब्रिड मॉडल को अपनाए जाने की संभावना अधिक है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और जीटी रोड के जंक्शन के पास, जोखाबाद और सांवली के पास से जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नए नोएडा में करीब छह लाख की आबादी होगी, जिसमें माइग्रेंट यानि प्रवासी करीब साढ़े तीन लाख होंगे।