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जेवर एयरपोर्ट से नए नोएडा को लगेंगे पंख, 6 लाख लोगों का बनेगा नया ठिकाना; दादरी से खुर्जा तक होगा विकास

Mar 29, 2026 08:13 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
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New Noida : जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चालू होने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने 'नए नोएडा' (DNGIR) को बसाने की तैयारी तेज कर दी है। दादरी और बुलंदशहर के 80 गांवों की जमीन पर बसने वाले इस आधुनिक शहर के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जून महीने से शुरू होने की उम्मीद है।

जेवर एयरपोर्ट से नए नोएडा को लगेंगे पंख, 6 लाख लोगों का बनेगा नया ठिकाना; दादरी से खुर्जा तक होगा विकास

जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने के साथ ही अब ‘नए नोएडा’ की योजना को रफ्तार मिलेगी। इस नए शहर को बसाने के लिए अगले दो से तीन महीने में जमीन अधिग्रहण शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए जमीन का अधिग्रहण हाईब्रिड मॉडल के आधार पर करने की योजना है।

नया नोएडा दादरी और बुलंदशहर के 80 गांवों की जमीन पर बसाया जाएगा। इसको कागजों में दादरी-नोएडा-गाजियाबाद-विशेष निवेश क्षेत्र (डीएनजीआईआर) नाम दिया गया है। इसका 2041 मास्टर प्लान तैयार किया जा चुका है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि जमीन अधिग्रहण के लिए मुआवजा दर तय करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मुआवजा दर तय करने की प्रक्रिया अप्रैल महीने में पूरी कर ली जाएगी। ऐसे में मई या जून से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पहले फेज के लिए जमीन मिलने की प्रक्रिया पूरी होते ही उसको बसाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। नए नोएडा को औद्योगिक शहर के रूप में बसाया जाएगा।

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नए नोएडा में होगी छह लाख की आबादी

अधिकारियों ने बताया कि अभी तक की तैयारी के हिसाब से हाइब्रिड मॉडल के तहत जमीन लेने की तैयारी है। इस मॉडल के तहत प्राधिकरण या अन्य कोई डेवलपर सीधे किसान से सहमति से जमीन ले सकता है। जिला प्रशासन के जरिये धारा-4 व 6 की प्रक्रिया तहत भी जमीन अधिग्रहण करने का विकल्प रहेगा। अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि जमीन लेने के लिए हाइब्रिड मॉडल को अपनाए जाने की संभावना अधिक है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और जीटी रोड के जंक्शन के पास, जोखाबाद और सांवली के पास से जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नए नोएडा में करीब छह लाख की आबादी होगी, जिसमें माइग्रेंट यानि प्रवासी करीब साढ़े तीन लाख होंगे।

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विशेष क्षेत्र के रूप में बसाया जाएगा

शहर में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए तीन तरह की सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। कॉलेज को इंडस्ट्री को जोड़ने के लिए डीएनजीआईआर में तीन प्रकार की सड़कों को बनाया जाएगा। पहली आर्टियल रोड ये 40.68 किमी लंबी बनाई जाएंगी। दूसरी सब आर्टियल रोड 98.34 किमी और तीसरी सेक्टर रोड 126.09 किमी की होंगी। सड़कों का यह नेटवर्क नए नोएडा के बीच से निकलने वाली करीब 130 मीटर चौड़ी ग्रिड रोड से जुड़ेगा। यह रोड दादरी से शुरू होकर खुर्जा की तरफ जाएगी। खुर्जा के छोर पर इससे दो सड़कें निकलेंगी जो एक खर्जी जाएगी तो दूसरी जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ेगी। नए नोएडा पूरी तरह विशेष रीजन (क्षेत्र) के रूप में बसाया जाएगा।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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