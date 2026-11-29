काम की बात: नए नोएडा की तैयारी शुरू, 80 गांवों की जमीन पर 114 सेक्टर बसाए जाएंगे
नोएडा का विस्तार कर नया नोएडा बनाया जाएगा। इस नए शहर में दादरी-बुलंदशहर के 80 गांवों की जमीन पर कुल 114 सेक्टर बसाए जाएंगे। नोएडा अथॉरिटी ने योजना तैयार कर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया दिया है। किसानों से जमीन लेने के लिए बैनामा प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी।
नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नए नोएडा को आकार देना शुरू कर दिया है। इस नए शहर में कुल 114 सेक्टर बसाए जाएंगे, जिनमें से करीब 62 प्रतिशत औद्योगिक श्रेणी के होंगे। आवासीय श्रेणी के 19 होंगे। अथॉरिटी जल्द ही यहां पर जमीन लेने के लिए बैनामे की प्रक्रिया शुरू करेगा।
दादरी और बुलंदशहर के 80 गांवों की जमीन पर नया नोएडा बसाया जाना है। कागजों में नए नोएडा को दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र नाम दिया गया है। मास्टर प्लान-2041 के हिसाब से नया नोएडा करीब 200 वर्ग किलोमीटर जमीन पर बसाया जाएगा। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि नए नोएडा को बसाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्राधिकरण के नियोजन विभाग ने इसका खाका तैयार कर लिया है। इस नए शहर में 114 सेक्टर बसाए जाएंगे। इनमें सबसे ज्यादा 71 औद्योगिक सेक्टर होंगे। इन सेक्टर में औद्योगिक कंपनियां स्थापित की जाएंगी। यह शहर की खासतौर से निवेश को बढ़ावा देने के लिए बसाया जा रहा है। नोएडा में औद्योगिक भूखंडों के लिए जगह नहीं बची है। जो जमीन बची है, उस पर अतिक्रमण हो रखा है।
500 किसान जमीन देने पर सहमत
प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि अब तक करीब 500 किसान जमीन देने पर सहमति दे चुके हैं। अगले माह से किसानों से जमीन लेकर बैनामे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जमीन लेने के बाद सेक्टर और उनके भू-उपयोग के हिसाब से विकास शुरू किया जाएगा। प्राधिकरण की सीएपी मीना भार्गव ने बताया कि नए नोएडा को 114 सेक्टर का रूप देते हुए बसाया जाएगा।
बुलंदशहर की तरफ 85 से आगे सेक्टर होंगे
बुलंदशहर से नजदीक में सेक्टर-85, 86, 87 आवासीय और सेक्टर-88, 90, 93, 92, 101 और 102 औद्योगिक हैं। ये बुलंदशहर बाईपास रोड के पास होंगे। वहीं, खुर्जा की तरफ औद्योगिक सेक्टर बनाए जाएंगे। इस तरफ सेक्टर-111, 112, 114 आकार लेंगे।
आवासीय सेक्टर : सेक्टर-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 58, 60, 65, 68, 85, 86, 87
औद्योगिक सेक्टर : सेक्टर-18, 19, 20... से 100, 101, 102, 103, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 114 हैं। इनमें से कई सेक्टर यूपीसीडा क्षेत्र के भी चिह्नित हैं। औद्योगिक के लिए चिह्नित सेक्टर में ही वेयर हाउसिंग के भूखंड भी शामिल किए गए हैं।
व्यावसायिक सेक्टर : सेक्टर-2, 3, 5, 6, 7, 12, 17, 46, 57, 58, 60, 61, 65, 87, 99,100 का भू-उपयोग वाणिज्यिक दर्शाया गया।
संस्थागत सेक्टर : सेक्टर-12ए, 16, 73, 72, 76, 91, 107 पूरी तरह से संस्थागत भू-उपयोग वाले होंगे। वहीं, सेक्टर-14, 15, 47, 33, 49, 62, 60, 75, 87,103,108, 110, 114, 109 के हिस्से में संस्थागत भू-उपयोग दर्ज किया गया है।
नोएडा में 168 सेक्टर हैं
नोएडा की स्थापना 17 अप्रैल 1976 को हुई थी। यह 81 गांवों की जमीन पर 20 हजार 316 हेक्टेयर जमीन पर बसा हुआ है। नोएडा में कुल 168 सेक्टर हैं, जिनमें से करीब 70 प्रतिशत आवासीय हैं। यहां पर करीब 11 हजार औद्योगिक कंपनियां हैं। नोएडा का सेक्टर-1 हरौला और नयाबांस की जमीन पर बसा है। नोएडा में मुख्य रूप से करीब 30 औद्योगिक सेक्टर हैं, जिनमें सेक्टर-1 से 11 के अलावा सेक्टर-57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 67, 68, फेज टू के 80, 81 के अलावा 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 138, 139, 140 तथा नए विकसित हो रहे 155, 157, 158 आदि सेक्टर हैं।
दादरी के गांवों की जमीन पर सेक्टर-1 होगा
नए नोएडा का पहला सेक्टर यानी सेक्टर-1 दादरी के गांवों की जमीन पर बनाया जाएगा। यह शिवनादर विश्वविद्यालय के विपरीत जीटी रोड के दूसरी तरफ से शुरू होगा। जीटी रोड और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बीच 15 सेक्टर बसाए जाएंगे। दादरी से पास वाले इन सेक्टर का भूउपयोग आवासीय रखा गया है। ऐसे में यहां पर आने वाले समय में आवासीय या ग्रुप हाउसिंग भूखंडों की योजना लाई जाएगी।
सड़कें बनाने के लिए जमीन चिह्नित
जीटी रोड पार कर सेक्टर-2 बसाया जाएगा। दूसरी तरफ सेक्टर-10 और 11 होंगे। ये भी आवासीय श्रेणी के हैं। इसी तरह आगे सिकंदराबाद के निकट सेक्टर-59, 66, 67, 58, 60, 65 और 68 होंगे। यहां पर प्राधिकरण ने बड़े हिस्से में चौड़ी सड़कें बनाने के लिए जमीन चिह्नित की है। इनके अलावा नेशनल हाईवे के आसपास भविष्य को देखते हुए जमीन खाली छोड़ी है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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