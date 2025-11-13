नोएडा में नई मिनी बसें इसी हफ्ते सड़कों पर चलाने की तैयारी, इन रूट पर मिलेगी सुविधा

Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsNew mini buses to run on roads in noida this week for greater noida and ghaziabad route
संक्षेप: नोएडा में इसी हफ्ते से नई मिनी बसें गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा के लिए चलनी शुरू हो जाएंगी। दो माह से नोएडा और ग्रेटर नोएडा डिपो में खड़ी इन मिनी बसों को अब तक रूट पर नहीं उतारा गया। अधिकारियों के अनुसार तकनीकी कारणों को दूर किया जा रहा है।

Thu, 13 Nov 2025 03:44 PMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
नोएडा और ग्रेटर नोएडा डिपो को 10 नई मिनी बसें मिली थीं। इनमें 8 बसें नोएडा और दो बसें ग्रेटर नोएडा डिपो को दी गई थी। दोनों डिपो में खड़ी यह बसें धूल फांक रही हैं, लेकिन इन्हें अब तक शुरू नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम गौतमबुद्ध नगर के क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज कुमार ने कहा कि कुछ तकनीकी समस्याओं के चलते बसों की सुविधा शुरू नहीं हो सकी है। इस बारे में मुख्यालय से पत्राचार किया जा रहा है।

इन तकनीकी समस्याओं के हल की दिशा में काम चल रहा है। यात्रियों को बसों की सुविधा जल्द मिलनी शुरू हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी हफ्ते से बसों को शुरू कर दिया जाएगा।

305 बसें हैं दोनों डिपो में : नोएडा और ग्रेटर नोएडा डिपो में 305 बसें हैं। इसमें नोएडा डिपो में 188 और बाकी बसें ग्रेटर नोएडा डिपो में हैं। दोनों डिपो से कई शहरों के लिए बसों की सुविधा मिलती है। इसमें आगरा, मथुरा, मेरठ, एटा, कासगंज, बदायूं, लखनऊ, बरेली, सहारनपुर, बिजनौर, हरिद्वार, कोटद्वार, देहरादून समेत अन्य शहरों के लिए बस सेवा शामिल है। डिपो की सभी बसें साधारण और सीएनजी से चलती हैं। दोनों ही डिपो की अपनी वातानुकूलित बसें नहीं हैं।

44 सीटर बसों को ग्रामीण रूट पर शुरू करने की थी योजना

जिले के ग्रामीण रूट पर 44 सीटर मिनी बसें चलाने की योजना बनाई गई थी। बाद में इस योजना में बदलाव किया गया और ग्रामीण रूट के लिए अनुबंध पर निजी ऑपरेटर्स की बसें चलाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए टेंडर हुए, लेकिन बाद में इस प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि बसों को नोएडा-ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के रूट पर चलाया जाएगा। बसों के चलने से इन रूट पर यात्रियों को काफी सुविधा होगी।

यात्रियों की संख्या कम

शादियों के सीजन के बाद भी डिपो की बसों में यात्रियों की संख्या कम है। अधिकारियों का कहना है कि बीते साल शादियों के सीजन में बसों में यात्रियों की संख्या काफी अधिक थी। इस बार यात्रियों की कम संख्या को लेकर कोई विशेष कारण सामने नहीं आ रहा है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
