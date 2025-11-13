नोएडा में नई मिनी बसें इसी हफ्ते सड़कों पर चलाने की तैयारी, इन रूट पर मिलेगी सुविधा

संक्षेप: नोएडा में इसी हफ्ते से नई मिनी बसें गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा के लिए चलनी शुरू हो जाएंगी। दो माह से नोएडा और ग्रेटर नोएडा डिपो में खड़ी इन मिनी बसों को अब तक रूट पर नहीं उतारा गया। अधिकारियों के अनुसार तकनीकी कारणों को दूर किया जा रहा है।

नोएडा में इसी हफ्ते से नई मिनी बसें गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा के लिए चलनी शुरू हो जाएंगी। दो माह से नोएडा और ग्रेटर नोएडा डिपो में खड़ी इन मिनी बसों को अब तक रूट पर नहीं उतारा गया। अधिकारियों के अनुसार तकनीकी कारणों को दूर किया जा रहा है।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा डिपो को 10 नई मिनी बसें मिली थीं। इनमें 8 बसें नोएडा और दो बसें ग्रेटर नोएडा डिपो को दी गई थी। दोनों डिपो में खड़ी यह बसें धूल फांक रही हैं, लेकिन इन्हें अब तक शुरू नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम गौतमबुद्ध नगर के क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज कुमार ने कहा कि कुछ तकनीकी समस्याओं के चलते बसों की सुविधा शुरू नहीं हो सकी है। इस बारे में मुख्यालय से पत्राचार किया जा रहा है।

इन तकनीकी समस्याओं के हल की दिशा में काम चल रहा है। यात्रियों को बसों की सुविधा जल्द मिलनी शुरू हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी हफ्ते से बसों को शुरू कर दिया जाएगा।

305 बसें हैं दोनों डिपो में : नोएडा और ग्रेटर नोएडा डिपो में 305 बसें हैं। इसमें नोएडा डिपो में 188 और बाकी बसें ग्रेटर नोएडा डिपो में हैं। दोनों डिपो से कई शहरों के लिए बसों की सुविधा मिलती है। इसमें आगरा, मथुरा, मेरठ, एटा, कासगंज, बदायूं, लखनऊ, बरेली, सहारनपुर, बिजनौर, हरिद्वार, कोटद्वार, देहरादून समेत अन्य शहरों के लिए बस सेवा शामिल है। डिपो की सभी बसें साधारण और सीएनजी से चलती हैं। दोनों ही डिपो की अपनी वातानुकूलित बसें नहीं हैं।

44 सीटर बसों को ग्रामीण रूट पर शुरू करने की थी योजना जिले के ग्रामीण रूट पर 44 सीटर मिनी बसें चलाने की योजना बनाई गई थी। बाद में इस योजना में बदलाव किया गया और ग्रामीण रूट के लिए अनुबंध पर निजी ऑपरेटर्स की बसें चलाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए टेंडर हुए, लेकिन बाद में इस प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि बसों को नोएडा-ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के रूट पर चलाया जाएगा। बसों के चलने से इन रूट पर यात्रियों को काफी सुविधा होगी।