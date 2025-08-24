New metro line approved Noida Sector-142 to Botanical Garden, 8 stations on route नोएडा सेक्टर-142 से बॉटेनिकल गार्डन तक मेट्रो लाइन को मंजूरी, नए रूट पर बनेंगे 8 स्टेशन, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsNew metro line approved Noida Sector-142 to Botanical Garden, 8 stations on route

नोएडा सेक्टर-142 से बॉटेनिकल गार्डन तक मेट्रो लाइन को मंजूरी, नए रूट पर बनेंगे 8 स्टेशन

नोएडा सेक्टर-142 से सेक्टर-38ए बॉटेनिकल गार्डन तक चलने वाली मेट्रो लाइन को पब्लिक इनवेस्टमेंट बोर्ड (पीआईबी) ने मंजूरी दे दी है। अब मेट्रो रूट के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। यह एक्वा लाइन मेट्रो का एक्सटेंशन रूट होगा। इस नए रूट पर 8 स्टेशन बनाए जाएंगे। 

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडाSun, 24 Aug 2025 09:50 AM
नोएडा सेक्टर-142 से बॉटेनिकल गार्डन तक मेट्रो लाइन को मंजूरी, नए रूट पर बनेंगे 8 स्टेशन

अधिकारियों ने बताया कि नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एनएमआरसी) के एमडी डॉ. लोकेश एम ने 30 जुलाई को खुद पीआईबी बोर्ड के सामने इस प्रस्तावित परियोजना का प्रेजेंटेशन दिया था। बैठक में बताया गया था कि नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे किनारे तेजी से विकास हो रहा है। बहुराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनियां स्थापित हो रही हैं। कई आवासीय योजनाएं आ चुकी हैं, इसलिए नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे के सेक्टरों के लिए मेट्रो चलाने की जरूरत है।

एनएमआरसी के अधिकारियों ने बताया कि पीआईबी की मंजूरी और बैठक के मिनट मंत्रालय स्तर से भेजे गए थे, जो मिल गए हैं। अभी एनएमआरसी नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच एक्वा लाइन पर मेट्रो का संचालन कर रहा है। एक्वा लाइन मेट्रो सेक्टर-51 से शुरू होकर ग्रेटर नोएडा डिपो तक चलती है। अब एक्वा लाइन का विस्तार किया जा रहा है। एक्वा लाइन के सेक्टर-142 से बॉटेनिकल गार्डन तक नए रूट पर मेट्रो चलनी है।

ग्रेटर नोएडा जाना होगा आसान

एक्वा लाइन मेट्रो के इस नए रूट से एक्सप्रेसवे किनारे के सेक्टरों में रहने वालों को मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी। ग्रेटर नोएडा के लोगों का दिल्ली आना-जाना हो जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि 11.56 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रूट पर आठ स्टेशन बनाए जाने हैं। बॉटेनिकल गार्डन और सेक्टर 44 के अलावा बाकी के छह स्टेशन नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे सर्विस रोड के पास बनाए जाने हैं।