नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच कब तक बनेगा नया लिंक रोड? इन सेक्टरों का सफर होगा आसान

संक्षेप: नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच सुगम आवागमन के लिए नया संपर्क मार्ग अगले साल मार्च तक मिल जाएगा। इसके लिए नॉलेज पार्क तीन से हिंडन नदी पर निर्माणाधीन पुल तक बन रहे एक किलोमीटर लंबी सड़क का काम तेज कर दिया गया है।  

Sun, 19 Oct 2025 07:30 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच सुगम आवागमन के लिए नया संपर्क मार्ग (लिंक रोड) अगले साल मार्च तक मिल जाएगा। इसके लिए नॉलेज पार्क तीन से हिंडन नदी पर निर्माणाधीन पुल तक बन रहे एक किलोमीटर लंबी सड़क का काम तेज कर दिया गया है। पुस्ता के किनारे अंडरपास का काम पूरा हो गया है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के मार्च 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है।

प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सेतु निगम हिंडन नदी पर पुल का निर्माण कर रहा है। इसका 85 फीसदी काम पूरा हो चुका है। हिंडन पुस्ता के किनारे ग्रेटर नोएडा की तरफ अंडरपास भी बन चुका है। वहीं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने के लिए शारदा गोलचक्कर से हिंडन पुल तक बनाई जा रही एक किलोमीटर लंबी सड़क का अब तक 35 फीसदी काम हुआ है।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अपने-अपने क्षेत्र में सड़क का निर्माण कर रहे हैं। इस परियोजना के पूरा होने पर परी चौक और सूरजपुर घंटाघर चौक पर ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा। परी चौक, एलजी गोलचक्कर और सूरजपुर घंटाघर चौक पर लंबा जाम लगने लगा है। आगामी कुछ महीनों में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू होने के बाद ट्रैफिक का दबाव और अधिक बढ़ जाएगा। इसे देखते हुए दोनों शहरों के बीच नए संपर्क मार्ग का काम तेज कर दिया गया है।

आवागमन सुगम हो जाएगा

मार्च 2026 में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना पर प्राधिकरण 25 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। इस सड़क के बनकर तैयार हो जाने पर एलजी गोलचक्कर से नॉलेज पार्क होते हुए नोएडा सेक्टर 145- 146 व आसपास के सेक्टरों में पहुंचना सुगम हो जाएगा। नोएडा- ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन से भी जोड़ा जाएगा। अभी नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच आवागमन के लिए एक्सप्रेसवे, दादरी सूरजपुर छलेरा (डीएससी) मार्ग और पर्थला से लोग आवाजाही करते हैं।

एलिवेटेड सड़क होगी

हिंडन पुस्ता से नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा की तरफ शारदा गोलचक्कर तक लगभग 300 मीटर की सड़क एलिवेटेड होगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है, ताकि हिंडन पुस्ता के किनारे पहले से बनी सड़क से होकर गुजरने वाला ट्रैफिक बाधित न हो। अंडरपास के लिए लेंटर डालने का काम पूरा हो चुका है। अब साइट में दीवार खड़ी कर एलिवेटेड सड़क का निर्माण किया जा रहा है।

सुनील कुमार सिंह, एसीईओ, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, ''नोएडा और ग्रेटर नोएडा को एलजी चौक से सीधे जोड़ने का काम प्रगति पर है। इसे निर्धारित समय पर पूरा कर लिया जाएगा। नॉलेज पार्क तीन से हिंडन नदी पर निर्माणाधीन पुल तक सड़क का काम चल रहा है। अंडरपास का काम पूरा हो गया है। कार्यदायी संस्था को तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं।''

