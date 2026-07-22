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जंतर-मंतर पर तैनात जवानों के लिए दिल्ली पुलिस ने जारी किए नए निर्देश; एक बात पर लगा दी रोक

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को आरोप लगाते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी-राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग बिना किसी पहचान या बैज के पुलिस के बीच काम कर रहे हैं।

जंतर-मंतर पर तैनात जवानों के लिए दिल्ली पुलिस ने जारी किए नए निर्देश; एक बात पर लगा दी रोक

CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी का धरना जंतर-मंतर पर लगातार जारी है। इससे पहले पार्टी द्वारा सोमवार को बुलाए गए 'संसद चलो' मार्च के दौरान कई पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में प्रदर्शनकारियों पर बर्बर तरीके से लाठीचार्ज करते हुए दिखाई दिए थे। जिसके बाद से ही दिल्ली पुलिस की जमकर आलोचना हो रही थी और इस बात को लेकर लोग उसे निशाने पर भी ले रहे थे। जिन्हें देखने के बाद अब दिल्ली पुलिस ने इस बारे में एक नया निर्देश जारी कर दिया है और जंतर-मंतर पर तैनात जवानों के वहां सादे कपड़ों में ड्यूटी करने पर रोक लगा दी है और कर्मचारियों को वहां वर्दी में ही रिपोर्ट करने को कहा है। अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों को सादे कपड़ों में ड्यूटी नहीं करने के निर्देश दिए हैं।

इस बारे में 'इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट में बताया गया कि यह पूरा घटनाक्रम तब हुआ जब सोमवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर से संसद तक मार्च कर रहे हजारों प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हो गई थी। इसके बाद पुलिस और अन्य जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठीचार्ज कर दिया था।

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सादे कपड़ों में आए लोगों ने भी जमकर भांजी थी लाठियां

इस दौरान प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिसकर्मियों ने अत्यधिक बल प्रयोग किया था। जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और दो दिन बाद अब भी उन्हें लेकर पुलिस की जमकर आलोचना हो रही है। लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात को लेकर हुई कि छात्रों की पिटाई करने वालों में कई पुलिसकर्मी बिना नेमप्लेट के थे और कई तो ऐसे भी थे, जिन्होंने वर्दी भी नहीं पहन रखी थी। यहां तक कि कुछ तो चप्पल में ही आ गए थे और बच्चों पर बुरी तरह लाठियां भांज रहे थे। इस बारे में जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की थी तो पुलिसकर्मी ने उसको भी लाठी मार दी थी।

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खरगे ने भाजपा और संघ के लोगों पर लगाया था आरोप

इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को आरोप लगाते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी-राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग बिना किसी पहचान या बैज के पुलिस के बीच काम कर रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों तथा कांग्रेस नेताओं को डराने-धमकाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार छात्रों के साथ-साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी कुचलने की कोशिश करेगी तो देशभर में लाखों लोग उनके समर्थन में खड़े होंगे और हालात सरकार के नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे।

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घायल हो गए थे सैकड़ों प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी

इससे पहले सोमवार को पुलिस के लाठीचार्ज में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों के अलावा कई सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गए थे। इस बारे में दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी एक बयान में दावा किया गया था कि इस घटना में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जबकि घायल प्रदर्शनकारियों की संख्या 60 बताई गई थी। पुलिस ने बताया था कि सोमवार को संसद मार्ग, रेल भवन गोलचक्कर, जंतर-मंतर और कनॉट प्लेस आउटर सर्कल-जनपथ स्ट्रेच जैसी चार जगहों पर झड़पें होने के बाद स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए दिल्ली पुलिस ने 'हल्का बल' प्रयोग किया था।

CJP ने लाठी लेकर खड़े लोगों के बारे में पुलिस से पूछा था सवाल

विरोध प्रदर्शन के बाद, सोशल मीडिया पर वायरल हुए कई वीडियो में सादे कपड़ों में कुछ लोगों को पुलिस की लाठियां चलाते और प्रदर्शनकारियों पर हमला करते हुए दिखाया गया। जिसके बाद CJP ने सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस से सवाल करते हुए पूछा था कि 'सादे कपड़ों में लाठी लिए ये गुंडे कौन हैं? हमें पीटने के लिए आपने किसे काम पर रखा है?' हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को लेकर कोई जवाब नहीं दिया।

AAP ने पूछा- अबतक पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

उधर आम आदमी पार्टी ने बुधवार को आरोप लगाया कि सोमवार को 'संसद चलो' मार्च के दौरान CJP प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस की हिंसा और बदसलूकी के कई वीडियो सामने आने के बावजूद, केंद्र सरकार ने पुलिस बल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। AAP दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, 'सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो हैं जिनमें DCP स्तर के अधिकारी भी छात्रों के साथ बदसलूकी करते और उन्हें पीटते हुए दिख रहे हैं। फिर भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है जिनकी पहचान महिला प्रदर्शनकारियों के साथ यौन उत्पीड़न करने वालों के तौर पर हुई है।'

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लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

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