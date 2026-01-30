गुरुग्राम के सोहना में बनेगा नया औद्योगिक क्षेत्र, 1500 एकड़ भूमि का होगा अधिग्रहण; NCR में बढ़ेंगे रोजगार

संक्षेप: गुरुग्राम जिले के सोहना में और एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इसके लिए सोहना और नूंह जिले में लगभग 1500 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होगा। इसके लिए एचएसआईआईआईडीसी ने जमीन की तलाश शुरू कर दी है। इस परियोजना से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

गुरुग्राम जिले के सोहना में और एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इसके लिए सोहना और नूंह जिले में लगभग 1500 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होगा। इसके लिए एचएसआईआईआईडीसी ने जमीन की तलाश शुरू कर दी है। इस परियोजना से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सोहना एक प्रमुख औद्योगिक हब के रूप में उभरेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) के अधिकारियों ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सशक्त कदम बढ़ाने को लेकर प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इसके अंतर्गत सोहना में अभी 1600 एकड़ पर औद्योगिक क्षेत्र (इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर) के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें बुनियादी औद्योगिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। जो दिसंबर 2026 तक पूरा होने के बाद सोहना में दूसरा औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा।

दो एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा सोहना आईएमटी एचएसआईआईडीसी द्वारा 1600 एकड़ सोहना आईएमटी (औद्योगिक मॉडल टाउनशिप) विकसित किया जा रहा है। सोहना आईएमटी में अब मूलभूत सुविधाओं के लिए 500 करोड़ से अधिक का निवेश किया जा रहा है, जिसमें यूटिलिटी टनल, उन्नत पानी की व्यवस्था और बिजली के बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। यह हरियाणा के सबसे प्रमुख विकासित क्षेत्रों में से एक है। वर्ष 2030-2031 के मास्टर प्लान के अनुसार तेजी से विकसित हो रहा है। यह क्षेत्र दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और केएमपी एक्सप्रेसवे से जुड़े होने के कारण प्रमुख स्थान पर है।

इसे एक प्रमुख लॉजिस्टिक और औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह गुरुग्राम-सोहना रोड पर स्थित है। जो दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (डीएमई) के करीब है, जिससे आईजीआई एयरपोर्ट तक पहुंच आसान हो गई है। दूसरे चरण में विकसित होने से यह क्षेत्र न केवल औद्योगिक गतिविधियों के लिए, बल्कि एक प्रमुख निवेश केंद्र के रूप में भी उभरेगा।

परियोजना से गुरुग्राम का विकास संभव इस पहल का उद्देश्य गुरुग्राम को एक वैश्विक औद्योगिक केंद्र बनाना और रोजगार के अवसर पैदा करना है, क्योंकि गुरुग्राम दिल्ली-मुंबई हाइवे से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, जो उद्योगों के लिए फायदेमंद है। यह विकास परियोजना गुरुग्राम को एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह तेजी से विकसित करने में मदद करेगी। गुरुग्राम जिले के सोहना में दूसरा औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसमें बुनियादी औद्योगिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। जो दिसंबर 2026 तक पूरा होने के बाद सोहना में दूसरा औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा।

एचएसआईआईडीसी के संपदा अधिकारी सुनील पालीवाल ने बताया कि सोहना में एक और औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना है। इसके लिए जमीन की तलाश शुरू कर दी गई है। जमीनों की चिन्हित करने के बाद एचएसआईआईडीसी मुख्यालय से जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू होगी।

एचएसआईआईडीसी ने जमीन की तलाश शुरू की एचएसआईआईडीसी ने सोहना में दूसरा औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए जमीनों की तलाश शुरू कर दी है। सोहना के आसपास गांव और नूंह जिले के गांवों की जमीनों का सर्वे शुरू हो रहा है। किस गांव में कितनी जमीन है और किसके नाम है। 1500 एकड़ जमीन की तलाश पूरी होने के बाद अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ताकि अधिग्रहण के समय किसी प्रकार की परेशानी न आए।