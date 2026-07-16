जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगा एक और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, YEIDA बोर्ड ने दी हरी झंडी; जानिए रूट

एनसीआर में एक और नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की तैयारी है,जो जेवर से आगरा की ओर बनाया जाएगा। यीडा बोर्ड ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बनने से यहां नए उद्योग लगेंगे और रोजगार के मौके बढ़ेंगे।

जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दक्षिणी ओर (आगरा की तरफ) के क्षेत्र को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां नए उद्योगों के लिए संभावना तलाशी जाएगी। इसके प्रस्ताव पर बोर्ड ने मुहर लगा दी है।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) की बुधवार को 91वीं बोर्ड बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा हुई, आसपास उद्योगों की बढ़ती मांग को देखते हुए बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जल्द ही इसके मास्टर प्लान पर काम शुरू होगा।

बता दें कि, इससे पूर्व टप्पल से एयरपोर्ट के बीच भी 8 हजार हेक्टेयर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की योजना तैयार की जा चुकी है। पिछले बोर्ड में इसका प्रस्ताव भी पास हो चुका है। अब एक और नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मास्टर प्लान बनाने की तैयारी है। इसके अलावा एयरपोर्ट से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट निस्तारण के लिए धनौरी वेटलैंड के पास 200 मीटर भूमि किराए पर देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी।

राष्ट्रीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बनेगा यमुना सिटी को देश के प्रमुख चिकित्सीय अनुसंधान और रोग निवारण केंद्रों में शामिल करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया। बोर्ड ने शहर में आधुनिक चिकित्सीय अनुसंधान संस्थान के विकास के लिए 30 एकड़ भूमि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यहां गंभीर और उभरती बीमारियों की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय स्तर का अत्याधुनिक संस्थान स्थापित होगा।

82 प्रतिशत बजट भूमि खरीद पर खर्च हुआ वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राधिकरण ने विभिन्न कार्यों पर 2101 करोड़ रुपये खर्च किए। इनमें सबसे अधिक 82 फीसदी खर्च (1741 करोड़ रुपये) भूमि खरीद पर खर्च किया गया। वहीं, इस वर्ष योजना एवं अन्य मदों से 1371 करोड़ की कमाई की भी।

12 इकाई फैक्टरी ऐक्ट के तहत रजिस्टर्ड शहर में पांच औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। इन पार्कों में एक माह में 63 भूखंडों की लीजडीड हुई है। कुल 118 आवंटियों को प्लॉट पर कब्जा दिया गया है। 62 प्रकरण में नक्शा स्वीकृत किया गया। वहीं, शहर में 12 इकाइयां फैक्टरी ऐक्ट के तहत रजिस्टर्ड किए गए।

आग से बचाव को 50 करोड़ की स्वीकृति यमुना सिटी के हाईराइज भवनों में आग व अन्य आपात स्थिति से निपटने के लिए 50 करोड़ के बजट को स्वीकृति दी गई है। यह रकम अग्निशमन विभाग को भेजा जाएगा, इस प्रस्ताव पर भी बोर्ड ने मुहर लगा दी है।