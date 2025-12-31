Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsnew hathras urban center yamuna expressway master plan 2041 industrial development yeida
यमुना एक्सप्रेसवे के पास बसेगा 'नया हाथरस', मास्टर प्लान 2041 के लिए तीन कंपनियां शॉर्टलिस्ट

यमुना एक्सप्रेसवे के पास बसेगा 'नया हाथरस', मास्टर प्लान 2041 के लिए तीन कंपनियां शॉर्टलिस्ट

संक्षेप:

यमुना एक्सप्रेसवे के पास नया हाथरस अर्बन सेंटर बसाने की प्रक्रिया तेज हो गई है, जिसके मास्टर प्लान 2041 के लिए तीन कंपनियों ने तकनीकी बिड क्वालिफाई की है; पहले चरण में 4000 हेक्टेयर का विकास होगा।

Dec 31, 2025 09:55 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
नया हाथरस अर्बन सेंटर यमुना एक्सप्रेसवे के नजदीक बसाने की तैयारी है। शहर का मास्टर प्लान 2041 के लिए टेक्निकल बिड में तीन कंपनियों ने क्वालिफाई किया है। अब वित्तीय बिड में क्वालिफाई करने वाली कंपनी शहर का मास्टर प्लान तैयार करेगी।

प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि फेज-2 के तहत नए हाथरस का मास्टर प्लान तैयार करने के लिए तीन कंपनियों ने आवेदन किया था, इनमें आरवी इंजीनियरिंग कंसल्टेंट लिमिटेड, गरुणा यूएसबी सॉफ्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और एलईए एसोसिएट साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड ने सीईओ आरके सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया था, जिसमें तीनों ने क्वालिफाई कर लिया है।

जल्द निकाली जाएगी बिड

अब जल्द ही वित्तीय बिड निकाली जाएगी। इसके बाद किसी एक कंपनी का चयन कर पहले सिर्फ 4000 हेक्टेयर का मास्टर प्लान तैयार कराया जाएगा जो सिर्फ एक्सप्रेसवे के नजदीक का होगा। प्राधिकरण का मानना है कि शहर की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए पहले यमुना एक्सप्रेसवे के पास में ही औद्योगिक गतिविधियां कराई जाएगी, इसके बाद आगे की रणनीति तैयार होगी।

ब्रिटिश काल में औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र रहा : ऐतिहासिक रूप से हाथरस ब्रिटिश काल में एक बड़ा औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र रहा। हालांकि, समय बीतने के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सुविधाओं के अभाव में इसका महत्व घट गया। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में हाथरस जिले में एमएसएमई (लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग) और कुटीर उद्योग प्रमुख हैं। जिले में लगभग 10,293 उद्योग पंजीकृत हैं। उद्योगों का अधिकतर हिस्सा क्लस्टर (समूह) के रूप में विकसित है और उद्योग कम निवेश में ज्यादा रोजगार देने वाले हैं। प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में हाथरस के 358 गांव शामिल हैं। हाथरस में अलीगढ़ और आगरा के मुकाबले बेहतर सड़क संपर्क है।

Greater Noida News
