यमुना एक्सप्रेसवे के पास बसेगा 'नया हाथरस', मास्टर प्लान 2041 के लिए तीन कंपनियां शॉर्टलिस्ट

संक्षेप: यमुना एक्सप्रेसवे के पास नया हाथरस अर्बन सेंटर बसाने की प्रक्रिया तेज हो गई है, जिसके मास्टर प्लान 2041 के लिए तीन कंपनियों ने तकनीकी बिड क्वालिफाई की है; पहले चरण में 4000 हेक्टेयर का विकास होगा।

नया हाथरस अर्बन सेंटर यमुना एक्सप्रेसवे के नजदीक बसाने की तैयारी है। शहर का मास्टर प्लान 2041 के लिए टेक्निकल बिड में तीन कंपनियों ने क्वालिफाई किया है। अब वित्तीय बिड में क्वालिफाई करने वाली कंपनी शहर का मास्टर प्लान तैयार करेगी।

प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि फेज-2 के तहत नए हाथरस का मास्टर प्लान तैयार करने के लिए तीन कंपनियों ने आवेदन किया था, इनमें आरवी इंजीनियरिंग कंसल्टेंट लिमिटेड, गरुणा यूएसबी सॉफ्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और एलईए एसोसिएट साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड ने सीईओ आरके सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया था, जिसमें तीनों ने क्वालिफाई कर लिया है।

जल्द निकाली जाएगी बिड अब जल्द ही वित्तीय बिड निकाली जाएगी। इसके बाद किसी एक कंपनी का चयन कर पहले सिर्फ 4000 हेक्टेयर का मास्टर प्लान तैयार कराया जाएगा जो सिर्फ एक्सप्रेसवे के नजदीक का होगा। प्राधिकरण का मानना है कि शहर की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए पहले यमुना एक्सप्रेसवे के पास में ही औद्योगिक गतिविधियां कराई जाएगी, इसके बाद आगे की रणनीति तैयार होगी।