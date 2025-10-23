Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsnew hathras city yamuna expressway master plan yeida
यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बसेगा न्यू हाथरस, मास्टर प्लान की तैयारी तेज

यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बसेगा न्यू हाथरस, मास्टर प्लान की तैयारी तेज

संक्षेप: यमुना विकास प्राधिकरण ने हाथरस अर्बन सेंटर के लिए मास्टर प्लान की तैयारी तेज कर दी है, जिसके तहत यमुना एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 2 से 4 हजार हेक्टेयर में नया शहर बसाया जाएगा, जो डेयरी, कपड़ा और ब्रास उत्पादों का केंद्र बनेगा।

Thu, 23 Oct 2025 06:12 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
share Share
Follow Us on

नया हाथरस यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे दोनों तरफ बसेगा। नए शहर को विकसित करने की तैयारी तेज हो गई है। यमुना विकास प्राधिकरण ने हाथरस अर्बन सेंटर के मास्टर प्लान के लिए जारी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) के तहत आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर तीन नवंबर कर दिया है।

अब टेक्निकल बिड छह नवंबर को खुलेगी। चयनित कंपनी को आठ माह में प्लान तैयार करना होगा। प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र छह जिलों तक फैला है। प्राधिकरण जहां मथुरा में प्रमुख तौर पर हेरीटेज सिटी विकसित कर रहा है, वहीं टप्पल में लॉजिस्टिक हब बनाने जा रहा है। आगरा में भी पर्यटन और धरोहर को तवज्जो दी गई है। अब हाथरस में नए शहर का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। चयनित कंपनी पहले शहर की भौगोलिक स्थिति का सर्वेक्षण करेगी और उसके बाद प्लान तैयार करेगी। शुरुआती चरण में दो से चार हजार हेक्टेयर में यमुना एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ नया शहर बसाया जाएगा। यीडा के अधिसूचित क्षेत्र में हाथरस के 358 गांव शामिल हैं। नया शहर खासतौर पर डेयरी, कपड़ा और ब्रास उत्पादों का मुख्य केंद्र बनकर उभरेगा। हाथरस के सदर, सादाबाद और सासनी तहसील के गांवों में भूमि अधिग्रहीत होगी।

लघु और कुटीर उद्योग का प्रमुख केंद्र

एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में हाथरस जिले में एमएसएमई (लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग) और कुटीर उद्योग प्रमुख हैं। जिले में लगभग 10,293 उद्योग पंजीकृत हैं। उद्योगों का अधिकतर हिस्सा क्लस्टर (समूह) के रूप में विकसित है। मास्टर प्लान 2041 (फेज-2) के तहत हाथरस में नए शहर का विकास होना है। हाथरस में अलीगढ़ और आगरा के मुकाबले बेहतर सड़क संपर्क है। नए शहर का एनएच 93 और यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए एसएच 33 से जुड़ाव है। रेल जंक्शन भी है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Greater Noida News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।