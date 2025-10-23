यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बसेगा न्यू हाथरस, मास्टर प्लान की तैयारी तेज

नया हाथरस यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे दोनों तरफ बसेगा। नए शहर को विकसित करने की तैयारी तेज हो गई है। यमुना विकास प्राधिकरण ने हाथरस अर्बन सेंटर के मास्टर प्लान के लिए जारी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) के तहत आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर तीन नवंबर कर दिया है।

अब टेक्निकल बिड छह नवंबर को खुलेगी। चयनित कंपनी को आठ माह में प्लान तैयार करना होगा। प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र छह जिलों तक फैला है। प्राधिकरण जहां मथुरा में प्रमुख तौर पर हेरीटेज सिटी विकसित कर रहा है, वहीं टप्पल में लॉजिस्टिक हब बनाने जा रहा है। आगरा में भी पर्यटन और धरोहर को तवज्जो दी गई है। अब हाथरस में नए शहर का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। चयनित कंपनी पहले शहर की भौगोलिक स्थिति का सर्वेक्षण करेगी और उसके बाद प्लान तैयार करेगी। शुरुआती चरण में दो से चार हजार हेक्टेयर में यमुना एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ नया शहर बसाया जाएगा। यीडा के अधिसूचित क्षेत्र में हाथरस के 358 गांव शामिल हैं। नया शहर खासतौर पर डेयरी, कपड़ा और ब्रास उत्पादों का मुख्य केंद्र बनकर उभरेगा। हाथरस के सदर, सादाबाद और सासनी तहसील के गांवों में भूमि अधिग्रहीत होगी।