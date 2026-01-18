नए गुरुग्राम में प्रॉपर्टी की कीमतों पर EDC बढ़ने से पड़ेगा सबसे अधिक असर, देखें कितनी हुई वृद्धि

Hindustan Hindi News
हरियाणा सरकार की ओर से बढ़ाए गए बाहरी विकास शुल्क (ईडीसी) का सबसे अधिक नए गुरुग्राम के सेक्टरों पर पड़ेगा। यह शुल्क बिल्डरों द्वारा विकसित कॉलोनियां और बहुमंजिला इमारत के फ्लैटों पर लगेगा। बताया जा रहा है कि शुल्क प्रोजेक्टों के खरीदारों से वसूला जाएगा। सरकार ने ईडीसी दस फीसदी तक बढ़ा दिया है।

Jan 18, 2026 09:37 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
हरियाणा सरकार की ओर से बढ़ाए गए बाहरी विकास शुल्क (ईडीसी) का सबसे अधिक नए गुरुग्राम के सेक्टरों पर पड़ेगा। यह शुल्क बिल्डरों द्वारा विकसित कॉलोनियां और बहुमंजिला इमारत के फ्लैटों पर लगेगा। बताया जा रहा है कि शुल्क प्रोजेक्टों के खरीदारों से वसूला जाएगा। सरकार ने बाहरी विकास शुल्क (ईडीसी) दस फीसदी तक बढ़ा दिया है।

नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नारेडको) अध्यक्ष प्रवीण जैन ने कहा कि ईडीसी का सीधा प्रभाव निवेशकों और संपत्ति के खरीदारों पर पड़ेगा। दरअसल, बिल्डर बढ़ाई गई ईडीसी की अतिरिक्त लागत को खरीदार और निवेशकों पर डाल देगा।

बीडीएस स्टेट के प्रबंधन प्रमुख के.के. सिंह ने कहा कि बिल्डर्स इस अतिरिक्त लागत को प्रॉपर्टी की अंतिम कीमत में जोड़ देते हैं। ईडीसी बढ़ोतरी का वास्तविक बोझ फ्लैट और प्लॉट खरीदने वाले आम लोगों पर ही पड़ेगा।

नए गुरुग्राम के सेक्टरों में ईडीसी का असर अधिक पड़ेगा। सेक्टर-58 से लेकर सेक्टर-115 तक बिल्डरों के बहुमंजिला परियोजनाओं के लिए लाइसेंस के लिया हुआ है। प्रोजेक्ट निर्माण से पहले सरकार बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराती है। इसके लिए ईडीसी लिया जाता है।

New Gurugram property EDC Hike effect

कॉलोनी, ग्रुप हाउसिंग के लिए दरें बढ़ीं

हरियाणा सरकार की ओर से गुरुग्राम क्षेत्र में प्लॉटेड कॉलोनी के लिए ईडीसी करीब एक करोड़ 37 लाख रुपये प्रति एकड़ निर्धारित किया है। इसमें ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 400 व्यक्ति प्रति एकड़ घनत्व वाली कॉलोनी के लिए दर 5.49 करोड़ रुपये प्रति एकड़ और 300 व्यक्ति प्रति एकड़ घनत्व वाली कॉलोनियों के लिए 4.12 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की दर निर्धारित की गई है। सोहना ग्वाल पहाड़ी क्षेत्रों को सरकार ने उच्च संभावित क्षेत्र माना है। प्लॉटेड कॉलोनी के लिए ईडीसी 1.23 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तय किया गया है।

बुनियादी ढांचा पर खर्च होता है ईडीसी

जिला नगर योजनाकार प्लानिंग प्रवीण चौहान ने कहा कि बिल्डरों की ओर से नए सेक्टरों में पांच से लेकर दस एकड़ पर आवासीय-कॉमर्शियल प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए लाइसेंस लेते हैं। लाइसेंस लेने के दौरान ईडीसी जमा करानी पड़ता है। विभागों को ईडीसी देकर शहरी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाता है। इस शुल्क से विभाग सड़कें, जल, बिजली आपूर्ति और सीवरेज व्यवस्था समेत अन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर खर्च करते हैं।

