नए गुरुग्राम के 16 सेक्टरों में अब नहीं होगी पानी की कमी, GMDA ने शुरू किया खास प्रोजेक्ट

नए गुरुग्राम के 16 सेक्टरों में अब नहीं होगी पानी की कमी, GMDA ने शुरू किया खास प्रोजेक्ट

संक्षेप:

जीएमडीए ने नए गुरुग्राम के 16 सेक्टरों में पानी की समस्या खत्म करने के लिए बसई जल शोधन संयंत्र के पास पाइप लाइन की क्षमता को 1000 एमएम से बढ़ाकर 1600 एमएम करने का काम शुरू कर दिया है।

Thu, 4 Dec 2025 01:20 PMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
गर्मियों में नए गुरुग्राम के 16 सेक्टरों में पर्याप्त पानी उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने पाइप लाइन की क्षमता बढ़ाने का काम बुधवार दोपहर से शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि गुरुवार देर रात तक यह काम पूरा कर दिया जाएगा।

मौजूदा समय में चंदू बुढेड़ा के जल शोधन संयंत्र से बसई जल शोधन संयंत्र के समीप से एक हजार एमएम क्षमता की पाइप लाइन सेक्टर-51 के बूस्टिंग स्टेशन की तरफ जा रही है। इस पाइप लाइन से 200 एमएलडी पानी निकलना है, लेकिन सेक्टर-51 के बूस्टिंग स्टेशन तक यह 100 एमएलडी रह जाता है। इस वजह से इस बूस्टिंग स्टेशन के अधीन आ रहे सेक्टर-42 से लेकर 57 तक विकसित गांव, कॉलोनी, सोसाइटी और सेक्टर में पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाता है। गर्मियों में इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कई दफा पानी के टैंकर मंगवाने पड़ते हैं।

इस समस्या के समाधान के लिए जीएमडीए ने पाइप लाइन की क्षमता को एक हजार एमएम से बढ़ाकर 1600 एमएम करने की योजना बनाई थी। इसके तहत बुधवार दोपहर से काम शुरू हो गया है। दावा किया जा रहा है कि इस क्षमता के बढ़ने के बाद सेक्टर-51 बूस्टिंग स्टेशन के अधीन आ रहे क्षेत्र में करीब 40 एमएलडी तक अतिरिक्त पानी की सप्लाई हो जाएगी। ऐसा होने के बाद गर्मियों में इन क्षेत्रों के निवासियों को पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।

जीएमडीए ने सेक्टर-72 में बूस्टिंग स्टेशन बना दिया है। द्वारका एक्सप्रेसवे पर सेक्टर-36ए के समीप पानी की पाइप लाइन डालने का काम अटका हुआ है। एनएचएआई ने द्वारका एक्सप्रेसवे को नुकसान पहुंचने के डर से यह काम रूकवाया हुआ है। जीएमडीए ने पाइप लाइन डालने के लिए एनएचएआई से मंजूरी मांगी है। यह मिलने के बाद काम शुरू हो जाएगा। अभी तक यह अनुमति नहीं मिल सकी है।

सर्दियों में सेक्टर-58 से 80 तक पानी दिया जाएगा

सर्दियों में पानी की मांग कम हो जाती है। ऐसे में फिलहाल बढ़े पानी को सेक्टर-58 से लेकर 80 तक विकसित रिहायशी सोसाइटियों और कॉलोनियों में सप्लाई किया जाएगा। मौजूदा समय में इन सेक्टर में विकसित सोसाइटियों और कॉलोनियों के निवासी पानी के लिए पूर्णतया भूजल पर आश्रित हैं। नाममात्र पानी यहां तक पहुंचता है।

जीएमडीए के कार्यकारी अभियंता अभिनव वर्मा ने कहा कि सेक्टर-51 के बूस्टिंग स्टेशन में अतिरिक्त पानी की सप्लाई को लेकर बसई जल शोधन संयंत्र के समीप पाइप लाइन की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। गुरुवार देर शाम तक यह काम पूरा कर दिया जाएगा। शुक्रवार तक सेक्टर-42 से लेकर 74 तक के निवासियों को पानी मिलने लग जाएगा।

Gurugram News
