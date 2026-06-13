फरीदाबाद में बनेगा नया सरकारी कॉलेज, कई मॉडर्न सुविधाओं से लैस होगा कैंपस

फरीदाबाद सेक्टर-23 में एक नया सरकारी कॉलेज बनाया जाएगा। सरकार द्वारा एचएसवीपी को इस कॉलेज की बिल्डिंग बनाने का काम सौंपा गया है। बिल्डिंग की डीपीआर बनाने के लिए जल्द ही सलाहकार नियुक्त कर दिया जाएगा।

दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक नया और हाईटेक सरकारी कॉलेज बनेगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने इस प्रस्तावित कॉलेज के निर्माण के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने और भवन एवं अन्य बुनियादी ढांचे की डिजाइनिंग के लिए तकनीकी सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एचएसवीपी ने इसके लिए एजेंसियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।

अगले महीने से डीपीआर बनाने का काम शुरू होने की उम्मीद है। सेक्टर 23 कॉलेज की शुरुआत सत्र 2024-25 से हुई थी। फिलहाल यहां पर केवल बीए और बीकॉम कोर्स ही पढ़ाए जा रहे हैं। अपनी खुद की कोई बिल्डिंग नहीं होने के कारण फिलहाल राजकीय कॉलेज सेक्टर-23 की क्लास राजकीय कॉलेज खेड़ी गुजरान में लगाई जा रही हैं। सेक्टर 23 से यह कॉलेज काफी दूर पड़ता है, जिससे छात्रों को इसका सही लाभ नहीं मिल पा रहा है। सेक्टर 23 में बिजली वितरण निगम कार्यालय के पास करीब पांच एकड़ जमीन पर इस कॉलेज की बिल्डिंग का निर्माण किया जाना है।

क्यों HSVP को सौंपा गया कॉलेज की बिल्डिंग बनाने का जिम्मा पहले पीडब्ल्यूडी को कॉलेज की बिल्डिंग बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई खास काम शुरू नहीं हो पाया था। काम की गुणवत्ता व अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब कॉलेज की बिल्डिंग बनाने का जिम्मा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को दिया है। एचएसवीपी ने बिल्डिंग बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं।

बिल्डिंग बनने के बाद नए कोर्स शुरू हो सकेंगे बिल्डिंग की डीपीआर तैयार करने के लिए एक्सपर्ट एजेंसी की मदद ली जाएगी। कॉलेज की खुद की बिल्डिंग बनने के बाद यहां पर नए कोर्स शुरू हो सकेंगे और बल्लभगढ़, एनआईटी व बड़खल क्षेत्र के युवाओं को यहां पढ़ाई का बेहतर माहौल मिल सकेगा। डीपीआर तैयार करने वाली एजेंसी भवन का वास्तु एवं संरचनात्मक डिजाइन, मास्टर प्लान, साइट डेवलपमेंट प्लान, लागत का अनुमान और तकनीकी ड्राइंग तैयार करेगी।

कई सुविधाओं से लैस होगा परिसर प्रस्तावित कॉलेज को आधुनिक शैक्षणिक परिसर के रूप में विकसित करने की योजना है। परियोजना के तहत शैक्षणिक ब्लॉक,पुस्तकालय, विज्ञान एवं अन्य विषयों की प्रयोगशालाएं, बहुउद्देशीय हॉल, खेल सुविधाएं, पार्किंग, ग्रीन एरिया और आंतरिक सड़कें विकसित की जाएंगी। जलापूर्ति, सीवरेज आदि सुविधाएं भी मिलेंगी।