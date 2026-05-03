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भारतीय संगीत में नई पीढ़ी की धमक; प्रियतोष, मैत्रेयी और जागृति को मिला प्रतिष्ठित सम्मान

May 03, 2026 02:02 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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संगीत संध्या की शुरुआत रामपुर सहसवान घराने की ख्यातिप्राप्त शास्त्रीय गायिका विदुषी मैत्रेयी मजूमदार ने राग विहागड़ा, बागेश्री एवं चैती की भावपूर्ण प्रस्तुतियों से की, जिसने उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।

भारतीय संगीत में नई पीढ़ी की धमक; प्रियतोष, मैत्रेयी और जागृति को मिला प्रतिष्ठित सम्मान

राजधानी के इंडिया हैबिटेट सेंटर में विदुषी एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित संगीतमय कॉन्सर्ट ‘Rhythms of Spring’ भव्यता और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रख्यात शास्त्रीय गायक प्रोफेसर टी. वी. मणिकांडन एवं संस्कृत विद्वान प्रोफेसर आनंद कुमार के प्रेरणादायक संबोधन से हुआ।

संगीत संध्या की शुरुआत रामपुर सहसवान घराने की ख्यातिप्राप्त शास्त्रीय गायिका विदुषी मैत्रेयी मजूमदार ने राग विहागड़ा, बागेश्री एवं चैती की भावपूर्ण प्रस्तुतियों से की, जिसने उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके साथ संवादनी पर पंडित देवेंद्र वर्मा तथा तबला पर पंडित रविंद्र सोनी ने सधी और प्रभावी संगति प्रदान की।

विदुषी एजुकेशन ट्रस्ट एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था है, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं कलाओं के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए निरंतर कार्यरत है। संस्था न केवल देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोने का कार्य कर रही है, बल्कि वंचित एवं जरूरतमंद बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के अपने संकल्प को भी पूरी निष्ठा से निभा रही है। यह ट्रस्ट उभरती युवा प्रतिभाओं को मंच प्रदान कर उन्हें अपनी कला को निखारने और आगे बढ़ने का अवसर देता है। साथ ही, वरिष्ठ कलाकारों के योगदान को सम्मानित कर भारतीय शास्त्रीय परंपरा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

कार्यक्रम के दौरान भरे सभागार में सुरों की ऐसी सरिता बही कि श्रोता अंत तक उसमें डूबे रहे। समापन अवसर पर वरिष्ठ गायिका विदुषी मैत्रेयी मजूमदार, पंडित देवेंद्र वर्मा एवं पंडित रविंद्र सोनी को ‘संगीत विभूति’ सम्मान से नवाजा गया। एक ही मंच पर इतने प्रतिभाशाली और नामी कलाकारों की महफिल देखकर श्रोता स्वयं में आनंदित हो रहे थे।

Vidushi Matreyi Majoomdar

इसके अतिरिक्त आचार्य जागृति को संगीत संरक्षण, लेखन, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय आयोजनों तथा योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ‘नाद योग वाचस्पति अवॉर्ड’ प्रदान किया गया। वहीं युवा प्रतिभा मास्टर प्रियतोष श्री को कम उम्र में तबला वादन के क्षेत्र में उनकी असाधारण प्रतिभा, अद्भुत कौशल, लय की सूक्ष्म समझ तथा संगीत यात्रा में निरंतर उत्कृष्टता को देखते हुए ‘बाल तबला शिरोमणि पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया।

यह सम्मान प्रोफेसर टी. वी. मणिकांडन एवं प्रोफेसर आनंद कुमार के करकमलों द्वारा प्रदान किए गए। साथ ही प्रख्यात संगीतज्ञ, लेखक एवं समीक्षक पंडित विजय शंकर मिश्र ने मास्टर प्रियतोष को विशेष रूप से सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्रख्यात तबला वादक पंडित कुमार ऋषितोष, प्रसिद्ध सितार वादक पंडित अरूप मुखर्जी, संगीतज्ञ पंडित विजय शंकर मिश्र, डॉ. नलिनी जोशी, प्रसिद्ध फोटोग्राफर अरूप गांगुली, डॉ. ऋचा जैन एवं रोहित कौशिक सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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