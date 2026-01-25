Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsNew flyover plan on outer ring road between keshopur depot to haiderpur in delhi reduce traffic in many area
दिल्ली में केशोपुर डिपो से हैदरपुर तक बनेगा नया फ्लाईओवर, इन इलाकों में घटेगा जाम

दिल्ली में केशोपुर डिपो से हैदरपुर तक बनेगा नया फ्लाईओवर, इन इलाकों में घटेगा जाम

संक्षेप:

राजधानी दिल्ली के सबसे व्यस्ततम मार्गों में शामिल बाहरी रिंग रोड पर रोजाना लगने वाले जाम को खत्म करने के लिए पीडब्ल्यूडी एक नया फ्लाईओवर बनाएगा। दिल्ली सरकार ने इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 

Jan 25, 2026 07:50 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली के सबसे व्यस्ततम मार्गों में शामिल बाहरी रिंग रोड पर रोजाना लगने वाले जाम को खत्म करने के लिए पीडब्ल्यूडी एक नया फ्लाईओवर बनाएगा। दिल्ली सरकार ने केशोपुर डिपो के पास स्थित आईएफसी सप्लीमेंट्री ड्रेन से हैदरपुर तक नए फ्लाईओवर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रस्तावित फ्लाईओवर से केशोपुर, हैदरपुर, पंजाबी बाग, पीतमपुरा के लाखों यात्रियों को जाम से राहत मिलेगी।

पीडब्ल्यूडी के अनुसार, यह परियोजना बाहरी रिंग रोड पर मौजूद प्रमुख बॉटलनेक्स को दूर करेगी। इसके बनने से उत्तर, बाहरी और उत्तर- पश्चिम दिल्ली के बीच आवाजाही व्यवहार्यता अध्ययन के लिए कंसल्टेंसी सेवाओं को भी मंजूरी दे दी है। एजेंसी अध्ययन के दौरान यातायात के दबाव, डिजाइन, पर्यावरणीय प्रभाव और दीर्घकालिक स्थिरता जैसे सभी पहलुओं का गहन मूल्यांकन करेगी, ताकि परियोजना भविष्य की जरूरतों के अनुरूप और बिना किसी देरी के क्रियान्वित हो सके।

Delhi to get new flyover on Outer Ring Road
इस परियोजना के बारे में दिल्ली के लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि यह फ्लाईओवर दिल्ली के उन लाखों नागरिकों की रोजमर्रा की परेशानियों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है, जो वर्षों से ट्रैफिक जाम झेल रहे हैं। केशोपुर, हैदरपुर, पंजाबी बाग, पीतमपुरा, शालीमार बाग और पूरी रोहिणी बेल्ट पर ट्रैफिक का भारी दबाव है। मंत्री ने कहा कि व्यवहार्यता अध्ययन पूरा होने के बाद यह परियोजना तेजी से क्रियान्वयन के चरण में प्रवेश करेगी। इससे बाहरी रिंग रोड के सभी प्रमुख चोक-पॉइंट्स का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह परियोजना दिल्ली की दीर्घकालिक ट्रैफिक प्रबंधन एवं शहरी विकास नीति के अनुरूप होगी। दिल्ली सरकार के योजनाबद्ध इंफ्रास्ट्रक्चर, जाम मुक्त सड़कों और जवाबदेह शासन के प्रति प्रतिबद्धता को यह परियोजना रेखांकित करती है।

'दिल्ली को जाम से स्थायी राहत दिलाएंगे'

प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में सरकार पहले ठोस योजना, फिर तेज क्रियान्वयन और स्थायी समाधान की तरफ बढ़ रही है। अब अधूरी और जल्दबाजी में बनाई गई परियोजनाओं का दौर खत्म हो चुका है। बाहरी रिंग रोड से जुड़ा हर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तकनीकी मजबूती, पारदर्शिता और सख्त समयसीमा के आधार पर ही आगे बढ़ेगा, ताकि दिल्ली को जाम से स्थायी राहत मिल सके।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
