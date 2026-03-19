डीएनडी से महामाया फ्लाईओवर तक नई एलिवेटेड रोड बनाने की तैयारी, क्लोवर लीफ भी बनाया जाएगा
नोएडा प्राधिकरण ने डीएनडी से महामाया फ्लाईओवर तक नई एलिवेटेड रोड बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सर्वेक्षण कर कार्ययोजना तैयार की जा रही है। अभी दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर से नोएडा के महामाया फ्लाईओवर तक एलिवेटेड रोड बन रही है।
नोएडा प्राधिकरण ने डीएनडी से महामाया फ्लाईओवर तक नई एलिवेटेड रोड बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सर्वेक्षण कर कार्ययोजना तैयार की जा रही है। अभी दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर से नोएडा के महामाया फ्लाईओवर तक एलिवेटेड रोड बन रही है। इसके अलावा प्राधिकरण ने कुछ दिन पहले महामाया फ्लाईओवर से सेक्टर-94 को जोड़ने के लिए भी एलिवेटेड रोड बनाने का निर्णय लिया था। सेक्टर-94 से पुस्ते पर सेक्टर-150 तक छह लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जाना प्रस्तावित है। यह एलिवेटेड रोड के रूप में बनना प्रस्तावित है। अब प्राधिकरण के अधिकारियों ने डीएनडी से महामाया फ्लाईओवर तक भी एलिवेटेड रोड बनाने पर मंथन शुरू कर दिया है।
अधिकारियों का कहना है कि डीएनडी पर एक क्लोवर लीफ बनाया जाएगा। इसके जरिये दिल्ली से आने वाले वाहन सीधे यमुना पुस्ते पर यमुना एक्सप्रेसवे की ओर निकल जाएंगे। इस योजना की डीपीआर तैयार कराई जाएगी। डीएनडी पर कुछ हिस्सा दिल्ली सरकार का भी है। ऐसे में उनसे भी बात की जाएगी।
स्काईवॉक की लंबाई 6 मीटर बढ़ेगी
नोएडा सेक्टर-51-52 मेट्रो स्टेशन के बीच बन रहे स्काईवॉक की लंबाई छह मीटर बढ़ाई जाएगी। सेक्टर-51 मेट्रो स्टेशन की तरफ जुड़ने वाले स्थान पर बीचों-बीच बीम की वजह से इसका रास्ता मोड़ा जा रहा है। वहीं, दूसरी तरफ सेक्टर-52 स्टेशन की तरफ भी बीम का कुछ हिस्सा आने के कारण यहां स्लोप बनाया जाएगा। इस काम पर करीब ढाई करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्चा आएगा। ऐसे में स्काईवॉक शुरू होने में दो महीने से और अधिक समय लगने का अनुमान है। अतिरिक्त काम कराने के लिए प्राधिकरण ने सैंद्धांतिक सहमति दे दी है।
ब्लू और एक्वा लाइन मेट्रो के यात्रियों का आवागमन आसान
इस परियोजना का काम जून-2023 में शुरू हुआ था। इसका काम करीब एक साल में पूरा होना था लेकिन तीन साल बाद भी एनएमआरसी और प्राधिकरण की लापरवाही से यह आज तक अधूरा है। स्काईवॉक का निर्माण पूरा होने से ब्लू और एक्वा लाइन मेट्रो के यात्रियों का आवागमन आसान होगा। ट्रेवलेटर और पैदल चलकर यात्री 430 मीटर की जो दूरी तय करेंगे अभी वह दूरी दोनों मेट्रो स्टेशन के सीढ़ियों को चढ़ने उतरने के बाद घूमकर करीब 1 किलोमीटर पड़ रही है। परियोजना की मौजूद निर्माण लागत 31 करोड़ रुपये है। यह आगे बढ़कर 33.50 करोड़ रुपये हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।