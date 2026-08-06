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काम की बात: नए एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का रास्ता साफ, दिल्ली और हरियाणा वाले आसानी से पहुंच सकेंगे नोएडा एयरपोर्ट

By Subodh Kumar Mishra
हिन्दुस्तान, नोएडा
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यमुना पुश्ते पर नोएडा से ग्रेटर नोएडा होते हुए एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का रास्ता साफ हो गया है। करीब 50 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे 8 लेन का होगा। इससे दिल्ली और हरियाणा में रहने वालों को भी लाभ मिलेगा। उन्हें नोएडा एयरपोर्ट पहुंचने में आसानी होगी।

एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की प्रतीकात्मक तस्वीर।
एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की प्रतीकात्मक तस्वीर।

यमुना पुश्ते पर नोएडा से ग्रेटर नोएडा होते हुए एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। यह करीब 50 किलोमीटर लंबा बनेगा। यह आठ लेन का होगा। इसे बनाने में चार हजार करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। बुधवार को इसका रूट तय कर लिया गया। इस एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के जरिए नोएडा एयरपोर्ट सीधे दिल्ली से जुड़ जाएगा। इसका रूट तय कर बुधवार को प्राधिकरण को भेजा गया। इसका निर्माण एनएचएआई करेगा। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि एलिवेटेड एक्सप्रेसवे नोएडा के सेक्टर-94 से यमुना सिटी के सेक्टर-23एच तक बनेगा। करीब 50 किलोमीटर में से नोएडा का हिस्सा 27 किलोमीटर का होगा।

यह एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से बनना शुरू होगा। हालांकि, अभी इसे सेक्टर-94 से ही बनाया जाएगा। मेरठ एक्सप्रेसवे से कालिंदी कुंज तक के हिस्से में अभी राजमार्ग प्राधिकरण ओखला पक्षी विहार समेत अन्य स्थानों से अनुमति लेगा। नोएडा में सेक्टर-94, 150, मंझावली पुल को जोड़ते हुए यमुना सिटी के सेक्टर-23एच से जोड़ा जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के मंझावली पुल से जुड़ने के बाद फरीदाबाद से भी एयरपोर्ट की दूरी कम हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर करीब चार हजार करोड़ रुपये का खर्चा अनुमानित है।

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प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि रूट फाइनल होने के बाद अब इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है। इसके बाद मिट्टी की जांच का काम शुरू होगा। इसका निर्माण और रखरखाव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करेगा। अधिकारियों ने बताया कि सिचाईं विभाग की ओर से पुश्ते पर क्लीयरेंस नहीं मिलने के बाद एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के अलॉइनमेंट में बदलाव किया गया है। अब यह एक्सप्रेसवे पुश्ते के पांच मीटर दूर नोएडा की तरफ से होकर गुजरेगा।

दिल्ली और हरियाणा वालों को भी लाभ होगा

इस एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली और हरियाणा में रहने वालों को भी लाभ मिलेगा। दिल्ली के मयूर विहार, अक्षरधाम, पटपड़गंज, कालिंदी कुंज, सरिता विहार के अलावा हरियाणा के फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल आदि क्षेत्र से आने वाले लोग भी मंझावली पुल के जरिए आसानी से नोएडा एयरपोर्ट तक पहुंच सकेंगे।

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दिल्ली के कालिंदी कुंज से जोड़ते हुए बनाया जाएगा

यह एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पुश्ते के समानांतर बनाया जाएगा। यह दिल्ली के कालिंदी कुंज से जोड़ते हुए बनाया जाएगा। यह हिंडन पार कर चाई-4 के सामने ग्रेटर नोएडा पहुंचेगा। इसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे व यमुना नदी के बीच घरबरा, सेक्टर-27, 26, 24, 24 ए होते हुए यमुना क्षेत्र के ही सेक्टर-23 सी व 23 एच के बीच फरीदाबाद-जेवर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर उतारा जाएगा।

सीधे नोएडा एयरपोर्ट को जोड़ेगा

यह एक्सप्रेसवे सीधे नोएडा एयरपोर्ट को जोड़ेगा। इससे पहले बीच में ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-27 के आगे जगन्नाथपुर से बाएं तरफ करीब दो किलोमीटर बढ़ाकर इस एलिवेटेड एक्सप्रेसवे को ग्रेटर नोएडा-फरीदाबाद को जोड़ने वाले मंझावली पुल की सड़क से जोड़ा जाएगा। इस तरह मझावली पुल के जरिए भी इस एलिवेटेड एक्सप्रेसवे से जुड़े जाएंगे।

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26 गांव के राजस्व नक्शे मांगे

अधिकारियों ने बताया कि एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के लिए 26 गांवों के राजस्व नक्शे राजमार्ग प्राधिकरण ने जिला प्रशासन और प्राधिकरण से मांगे हैं।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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