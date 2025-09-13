New Drainage Plan for waterlogging problem in delhi दिल्ली को जलभराव की समस्या से मिलेगी मुक्ति, सरकार ने PWD के मास्टर प्लान को मंजूरी दी, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली को जलभराव की समस्या से मिलेगी मुक्ति, सरकार ने PWD के मास्टर प्लान को मंजूरी दी

दिल्ली को लंबे समय के लिए जलभराव की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। रेखा गुप्ता सरकार ने वर्षा जल निकासी से जुड़े लोक निर्माण विभाग के मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी को बाढ़, जलवायु परिवर्तन और तेजी से बढ़ते शहरीकरण के प्रति अनुकूल बनाना है।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 13 Sep 2025 03:20 PM
दिल्ली को लंबे समय के लिए जलभराव की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। रेखा गुप्ता सरकार ने वर्षा जल निकासी से जुड़े लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी को बाढ़, जलवायु परिवर्तन और तेजी से बढ़ते शहरीकरण के प्रति अनुकूल बनाना है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में 1976 की जल निकासी योजना के बाद यह पहला बड़ा प्रयास है। लगभग पांच दशकों में दिल्ली के भूमि उपयोग में भारी बदलाव आया है। इस वजह से बार-बार जलभराव और नालियों का ओवरफ्लो होना देखा गया है। नई योजना आधुनिक इंजीनियरिंग और पारिस्थितिक समाधानों के साथ इन चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास करती है।

टेक्नोलॉजी की मदद से बाढ़ से निपटना

यह मास्टर प्लान आर्कजीआईएस, सीवरजीईएमएस और एसडब्ल्यूएमएम जैसे लेटेस्ट डिवाइसों पर आधारित है। इनकी मदद से दिल्ली के नालों, झीलों, नमी वाली जमीनों और हरित क्षेत्रों को एक एकीकृत प्रणाली में मैप किया जा सकेगा। अधिकारियों का कहना है कि इस डिजाइन में भविष्य की जलवायु घटनाओं के लिए तैयारी को देखते हुए वर्षा की तीव्रता में 11 प्रतिशत की वृद्धि को भी ध्यान में रखा गया है।

प्रकृति आधारित समाधान

वर्षा जल संचयन के साथ-साथ झीलों, नमी वाली भूमि और हरे-भरे पार्कों के पुनरुद्धार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, ये कदम न केवल वर्षा जल प्रबंधन में मदद करेंगे, बल्कि जैव विविधता और भूजल पुनर्भरण को भी बढ़ावा देंगे। साथ ही शहर की सुंदरता में भी सुधार लाएंगे।

स्मार्ट निगरानी और जन भागीदारी

मास्टर प्लान में जल स्तर और प्रदर्शन पर वास्तविक समय के आंकड़ों के लिए नालों की IOT (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) आधारित निगरानी का प्रस्ताव है। भारी बारिश के दौरान तत्काल एक्शन लेने के लिए एक विशेष संचालन और रखरखाव दल तैनात किया जाएगा। योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए एक अंतर-विभागीय समन्वय समिति बनाई जाएगी।

समिति में लोक निर्माण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और निवासी कल्याण संघों (आरडब्ल्यूए) को एक साथ लाया जाएगा। जन जागरूकता अभियान लोगों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करेंगे, जिसे योजना की दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वयन

योजना का कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इसमें सबसे अधिक बाढ़ वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे वार्षिक मानसून व्यवधान कम होंगे, जन स्वास्थ्य में सुधार होगा, ट्रैफिक सुगम होगा और बाढ़ से होने वाले आर्थिक नुकसान में कमी आएगी।