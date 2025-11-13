दिल्ली के इस इलाके को मिली 220 करोड़ की योजना की सौगात, 70 से ज्यादा कॉलोनियों को होगा फायदा

Hindustan Hindi News
Thu, 13 Nov 2025 09:24 PMSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली सरकार ने शहर के सबसे अधिक जलभराव वाले इलाकों में से किराड़ी को इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए सरकार ने यहां 4.5 किलोमीटर लंबे नाला बनाने का फैसला किया है और इसके निर्माण के लिए 220 करोड़ रुपए मंजूर भी कर दिए हैं। इसके तहत मुंडका हॉल्ट स्टेशन से नजफगढ़ तक रेलवे लाइन के किनारे और दिल्ली-भटिंडा रेलवे लाइन के किनारे एक अतिरिक्त नाला बनाया जाएगा। जिससे कि किराड़ी के अलावा इलाके की कई अनधिकृत कॉलोनियों को भी फायदा मिलेगा। खास बात यह है कि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के इस प्रस्ताव को बुधवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति (एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी) की बैठक में मंजूरी भी दे दी गई। इस परियोजना के 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है।

इस बारे में जानकारी देते हुए सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा, 'किराड़ी जल निकासी पुनर्विकास परियोजना के लिए 220 करोड़ रुपए की मंजूरी दिल्ली के नए जल निकासी मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की दिशा में पहला बड़ा कदम है।' उन्होंने कहा, 'मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में स्वीकृत यह परियोजना शहर के सबसे अधिक जलभराव वाले इलाकों में से एक को वह राहत प्रदान करेगी, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था।'

मंत्री ने आगे बताया कि इस नाले से सिर्फ किराड़ी को ही राहत नहीं मिलेगी, बल्कि साथ ही नांगलोई जाट, बवाना और मुंडका विधानसभा क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में भी जल निकासी में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि इस पुनर्विकास योजना से 70 से ज्यादा अनधिकृत कॉलोनियां और कई बस्तियां जैसे वीणा एन्क्लेव, रतन पार्क, राजधानी पार्क, जेजे क्लस्टर कॉलोनी, राम नगर, निलूठी गांव, रानीखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र, अध्यापक नगर, शिव राम पार्क और रोहिणी सेक्टर 20, 21 और 22 सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।

उन्होंने आगे कहा, 'हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि ऐसी आधुनिक और वैज्ञानिक रूप से डिजाइन की गई जल निकासी प्रणालियां पुराने और चोक हो चुके नेटवर्क की जगह लें। यह पहल न केवल मॉनसून के दौरान उन इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों की परेशानी को समाप्त करेगी, बल्कि दिल्ली में बाढ़-मुक्त शहरी नियोजन के लिए एक नया मानदंड भी स्थापित करेगी।'

अधिकारियों ने बताया कि किराड़ी में ऐसे कई निचले इलाके हैं जो मॉनसून के मौसम में जलभराव के लिए गंभीर रूप से खतरनाक हो जाते हैं, और जिसके चलते इन इलाकों के लोगों को गंदी परिस्थितियों में रहने को मजबूर होना पड़ता है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में लगभग 104 अनधिकृत कॉलोनियां हैं जहां सीवरेज व्यवस्था नहीं है, और यहां IFC विभाग द्वारा केवल एक वर्षा जल निकासी नाले का ही रखरखाव किया जाता है।

वहीं जिस नाले को बनाने के लिए बुधवार को मंजूरी दी गई है, वह नाला पूरे किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में जल निकासी की समस्या का समाधान करेगा और साथ ही विभिन्न अनधिकृत कॉलोनियों के लिए भी निकास नाले के रूप में काम करेगा। उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र की 70 अनधिकृत कॉलोनियों के लिए जल निकासी वाहक के रूप में भी काम करेगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार यहां बनने वाले इस नाले का निर्माण एक बोली प्रक्रिया के बाद एक अनुबंध के माध्यम से शुरू होगा। इसका निर्माण उत्तर रेलवे के स्वामित्व वाली भूमि पर किया जाएगा, जिसने इस काम के लिए पहले ही अनुमति दे दी है। उत्तर रेलवे ने इसके लिए IFC विभाग के अलावा MCD, DDA और PWD सहित अन्य हितधारकों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी कर लिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि दो चरणों में विभाजित इस परियोजना के 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है।

