दिल्ली : ऑफिस की छत पर अंजान शख्स ने की लड़की से छेड़छाड़

दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। लड़की का आरोप है कि जब वो अपने ऑफिस की छत पर गई तो एक अंजान आदमी वहां आया और उसने लड़की का हाथ पकड़ लिया। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक लड़की जब लंच ब्रेक में ऑफिस की छत पर गई तो वहां एक अंजान शख्स आया और गंदी हरकतें करने लगा।

लड़की ने बताया कि आदमी मेरे सामने गंदी हरकतें करना लगा। उसके बाद उसने मुझे पकड़ लिया। जब मैंने भागने की कोशिश की तो मैंने देखा कि छत का दरवाजा बंद है। जिसके बाद आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और गलत जगह टच करने के लिए जिद करने लागा। जब मैं चीखी चिल्लाई उसके बाद वो वहां से भाग गया।

बता दें कि लड़की ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में भी जुट गई है।

I was on a break on the terrace, when a man started pacing in front of me, he then groped me, when I tried running away I noticed the terrace gate was bolted, he then grabbed my hand and started touching himself, I shouted after which he ran away: Victim #Delhi pic.twitter.com/ySoIio6X9a